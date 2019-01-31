時尚教練Annie怎麼穿？運動內衣是維持漂亮胸型的關鍵！

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

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中時電子報

Annie老師表示自己平時喜歡穿黑色的運動裝，下半身則是習慣穿Legging，老師也建議大家穿緊身褲運動，運動緊身褲不管是機能性、包覆性或吸汗度都比寬鬆的運動褲來得好。

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

legging緊身褲在機能性、包覆性或吸汗度方面都比寬鬆運動褲來得好。(圖/翻攝自adidas官網)

另外，運動內衣也很重要！現在市面上的運動內衣可分成「低強度」、「中強度」和「高強度」，老師建議先從「高強度」下手，以經濟層面來說，高強度的運動內衣做任何強度的運動都很適合、舒服，而且包覆性好，也能維持胸型，很多女生沒那麼重視運動內衣，其實它就跟胸罩一樣重要，胸型的保養保護，跟我們平常的穿衣習慣息息相關喔！

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

左起 低強度、中強度、高強度運動內衣 (圖/翻攝自迪卡儂官網)

除此之外，老師建議選擇能調整肩帶的運動內衣，這樣可以依照自己習慣的鬆緊度做微調，包覆性也會更好唷！

(圖/翻攝自adidas官網)

那麼鞋子呢？一般運動鞋分成「功能鞋」和「跑步鞋」兩大類，Annie老師建議，如果是有固定在長跑的朋友，可以選擇跑步鞋，鞋子的弧度可以提升運動的舒適度，如果只是慢跑、快走、一般訓練，買功能鞋即可。挑選鞋子的關鍵在於「包覆性」，不僅是幫助我們在運動過程中舒服好穿，也能保護我們的腳，不受傷。

(中時電子報)

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)
慢跑鞋 (圖/翻攝自New Balance官網)
訓練鞋 (圖/Facebook @UnderArmourTaiwan)
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