過年大魚大肉不怕胖？運動女神Annie老師教你怎麼吃！

2019年01月31日 16:19 中時電子報 紀思婷

從2018年底的聖誕節、跨年連假再到農曆新年，大魚大肉、水果零食一路吃到底，尤其是過年這段期間，真是讓人既期待又害怕受傷害，在家吃、出去玩也吃，一不小心「放太鬆」，年後回來照鏡子就要大崩潰啦！（登愣）別擔心！樂時尚特別邀請「運動女神Annie老師」來跟我們分享幾個小撇步，讓我們過年輕鬆吃不發胖！

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

➤ TIP 1：多吃高蛋白、高纖維食物，少吃高糖分、醃製品

過年期間只吃高蛋白食物而不吃其它東西很難，Annie老師建議肉可以多吃，但要多吃瘦肉，少吃肥肉，另外盡量避免醃製品，像是最常見的「臘肉」，吃一點點就好，不要過量，因為這些食物的鹽分很高，會導致身體代謝變慢，澱粉的量大約半碗飯。

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

當然，過年最常見的一道料理就是「佛跳牆」，它的熱量來自於湯底，Annie老師建議裡面的食材可以吃，但湯盡量少喝。

(圖/pixabay)

高纖維蔬菜、水果可以盡量吃，例如：菠菜、紅蘿蔔、小黃瓜、黑木耳等等，水果的部分可以挑選糖分較低的來吃，像是香蕉、蘋果、奇異果，都是很好的選擇，很多人對香蕉有「熱量高」的迷思，但其實香蕉對身體代謝很有幫助，而且富含鐵質，對女生特別好，一天一根並不會造成身體上的負擔，所以不要再誤會香蕉囉～

(圖/pixabay)

Annie老師建議飯後零食可以選擇少糖、五穀製的食物，像是海苔、青豆等等，甜食的部分也可以用維他命C的糖果來代替。現在市面上越來越多以健康為導向的零食甜點，只要挑選營養價值高的食物、飲食均衡，過年就可以開心吃不怕胖囉！

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

➤ TIP 2：年後回歸健康飲食，吃八分飽，不過量

如果過年期間真的不小心吃太多變胖了，不用擔心，年後慢慢調整回來，馬上又恢復苗條的身材啦！Annie老師建議多吃高蛋白、營養價值高的食物，例如：豆漿、豆腐、白肉等等，尤其對有在規律運動的人來說，無糖豆漿、低糖豆槳都是補充蛋白質的好選擇喔！另外，低糖、高纖維的水果也可以多吃，加強腸胃代謝，澱粉部分建議選擇五穀糙米飯。

(圖/pixabay)

Annie老師在訪問中不斷強調「均衡飲食」，就是希望大家不用刻意節食，這樣會造成反效果，年後只要規律飲食，再搭配適量運動，就會慢慢瘦下來囉！

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

➤ TIP 3：跟著Annie老師這樣吃，均衡健康又滿足

編輯特別問了Annie老師三餐怎麼吃，聽完以後發現，這樣的飲食內容不僅吃得飽又超健康！大家趕快來學～

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

▋早餐

五穀麥片加牛奶＆一份水果（例如：蘋果、香蕉、柳丁、橘子）

Annie老師建議麥片挑選蛋白質成分高的低糖麥片，市面上有些麥片為了好吃、口感好，會添加熱量高的副食品，這類的麥片就盡量避免。

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

▋午餐

沙拉＆雞肉＆花椰菜

Annie老師表示自己並不會每天這樣吃，但主要就是「主食+蔬菜」，另外，午餐也不會吃太多米飯。

(圖/Facebook @跟著Annie 一起來運動)

▋晚餐

魚肉等蛋白質＆蔬菜＆七分滿的白飯或五穀糙米飯

(圖/pixabay)

➤ TIP 4：外食族什麼都可以吃，避免「這個」就好

編輯本身就是外食族，問了Annie老師外食族該怎麼解決三餐，老師說：「就吃自己愛吃的」聽到這句話眼睛瞬間發亮！但不要誤會囉～不是天天吃鹹酥雞、麥當勞也會瘦，老師強調雖然是吃自己愛吃的，還是要避免炸雞排、鹹酥雞等油炸食物。另外，熱量高的火鍋湯底、BBQ或沙茶醬這種熱量高的東西也盡量少碰。問到自助餐、便當是不是好選擇，老師說可以用滷排骨代替控肉、炸排骨、炸雞，雖然滷汁熱量也偏高，但外食族就是挑選熱量「相對」較低的食物來吃，其它的再用運動補強。最重要的是，三餐一定要攝取蔬菜水果唷～

外食族盡量避免油炸食物 (圖/pixabay)

盡量選擇熱量較低的便當 (圖/pixabay)

最後，Annie老師說，不用因為減肥而過度克制飲食，覺得甜點都不能吃，給自己太多壓力反而會造成「惡性肥胖」，我們人體會分泌多巴胺，一種腦內分泌物，可影響一個人的情緒，如果我們抑制食慾，就會讓自己不快樂，所以Annie老師說：「讓自己開心就是一種減肥方式」，並透露自己很喜歡吃起司蛋糕，一個禮拜會一到兩次，身體不會因為這樣吃而變胖，最重要的是平時的飲食習慣正不正確，如果強忍著不吃，到最後反而會暴飲暴食，造成惡性循環。

(中時電子報)