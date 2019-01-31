網紅自創不累減肥法！竟只靠3招減20kg

2019年01月31日 16:18 中時電子報 Mina Wu

在韓國討論版以及IG上相當有名的網紅「朴智恩」，因長得漂亮，身材又十分健美、好看，時常分享健身影片而大受歡迎，網友瘋狂轉發。

她開設頻道分享健身的方法，被網友尊稱為「美體女神」。

而她最近也在節目上公開分享她的「肥胖黑歷史」著實嚇到不少人，因為在2012年時她其實是長這樣……

不但肚子上都是肥肉，還看起來十分壯碩。當時的她其實跟很多人一樣，為了瘦非常認真運動，但也同時吃得多。也因為一直用了不對的方法讓她到了2014年為止，身體一直都是忽胖忽瘦的，一直到最近幾年才找到對的方式，也分享了「3個必瘦祕訣」，也稱為「不累減肥法」給大家。

（圖／YOUTUBE提供）

1. 不要天天運動

很多人以為每天運動就會瘦，其實是不對的想法，其實只要做對運動，一週運動2~4次，一次運動1小時內就能達到效果。

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2. 不要餓肚子

很多人因為想要瘦，就會戒掉原本想吃的食物，但這樣的慾望累積太久都是反效果，乾脆就照樣吃你喜歡吃的東西，但將一餐的量分為三餐，不但能滿足口慾，也能減少攝取的量。

3. 做對運動

很多人為了練出肌肉拼命的使用健身器材，但姿勢不對不但傷筋骨還練不起來，因此她傳授了3招在家也能做的「必瘦動作」，這三個動作不但可以練成臀部微笑線，還能練出跟她一樣的11字腹肌。

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▍深蹲(練大腿)

雙腳張開，膝蓋與肩同寬，避免因大腿疲累而出現內巴以及骨盆歪斜的情況，背部打直、雙手合掌向下蹲，動作不能快，而是要慢慢的蹲下去，感覺到大腿在用力，維持20~30秒的時間，吐氣再慢慢站起來，一次做4組，就能感覺出效果。

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▍平板式(練出ㄑ字腰)

很多人以為只要做仰臥起坐就能「瘦腰」練出腹肌，但其實這動作只有想練出腹肌的男生有效，但並不會達到女生想要的「ㄑ字」效果。

若女生想跟她一樣，必須將雙手與肩同寬趴在地板上，要注意背部不能彎曲或是下垂，必須是打直的情況，然後抬起大腿慢慢的往前抬起，兩邊各一下為1組，一次做6~10組就可以了。

（圖／YOUTUBE提供）

這個核心運動也是幫助她瘦下來的最重要一個動作喔！

▍深蹲加強版(練翹臀)

拿出彈力帶或是長絲襪綁在一起也可以，首先套入腳中放置大腿的位置，將腳打開大約是骨盆的1.5倍寬就行，另外再將雙腳往外10度左右，膝蓋也會微微向外，這樣深蹲時練到的地方就不會是大腿而是屁股。

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深蹲下去之後，背部需打直，臀部向下坐，接著左右、左右靠著屁股的力量原地轉一圈，你會感覺到臀部的肌肉在燃燒，但十分有效果。

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節目在6週前也募集了幾位想要減肥得自願者，來試試看她的「不累減肥法」，沒想到大部分的人都腰圍都少了至少10cm，體重也少了至少5kg。

（圖／YOUTUBE提供）

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自願者還說當初真的有點難相信「這麼不累的方式」竟然還可以瘦，而且只花了6週就瘦不少。

（圖／YOUTUBE提供）

大家也可以在家裡試試看這種減肥方式喔！

(中時電子報)