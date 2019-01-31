有請健身女神Annie老師來解答！原來生理期可以這樣吃就不怕變胖？

2019年01月31日 16:17 中時電子報 雅鈴

@生理期的減重飲食可以這樣吃

「在生理期減重期間一定要多攝取高優質蛋白質的攝取，像是雞肉、蛋、豆腐、無糖豆漿等，都可以做為修復增長肌肉的來源。另外也要多補充高纖維食物，例如蔬菜、水果、全穀類、燕麥等，這些食物能增加血液中鎂的含量，促進身體的新神代謝。還有一點也很重要，因為生理期間身體比較虛弱，不妨多吃點含有"鐵質"的食物跟能提高吸收鐵質的"植物性蛋白"。」

除了要多吃蔬果之外，如果兩餐之間真的肚子很餓，還可以補充一些核桃、腰果等富含"維生素B"的食物，不但有補足感還可以調整生理期不適和鎮靜神經喔。。(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團)

@生理期的健身菜單可以這樣做

「比方說做3~4組的"四足跪姿的單腳抬腿提臀"，連續做單腳抬腿20下；可鍛鍊馬甲線的"側棒式停留"，停留約30~60秒。另外在每次運動後或睡前可以做一下"單腳屈膝坐姿前彎"練習，每次伸展停留12~20秒，多多伸展下半身的筋膜，能幫助減輕生理期週期間下半身的水腫及不適感。」

其實生理期間一樣可以運動，只是要改做比較緩和的動作，運動強度也要隨之調整。(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團)

@生理期的美肌計畫可以這樣保養

「以前我在生理期來時都會覺得自己肌膚的代謝變慢，常常會有肌膚粗糙乾燥、甚至狂冒痘痘的現象，後來我發現可以選用一些濃度比較高的安瓶來集中保養，反而肌膚的彈性跟光澤都找回來了。」

(中時電子報)