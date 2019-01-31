有請健身女神Annie老師來解答！原來生理期可以這樣吃就不怕變胖？

相信很多女生遇到生理期都有水腫、膚況變差、長痘痘、經痛的困擾，這次Annie老師教妳從飲食、運動、保養3管齊下，包妳生理期依舊能水噹噹見人！(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團)

友善列印
中時電子報
雅鈴

@生理期的減重飲食可以這樣吃

「在生理期減重期間一定要多攝取高優質蛋白質的攝取，像是雞肉、蛋、豆腐、無糖豆漿等，都可以做為修復增長肌肉的來源。另外也要多補充高纖維食物，例如蔬菜、水果、全穀類、燕麥等，這些食物能增加血液中鎂的含量，促進身體的新神代謝。還有一點也很重要，因為生理期間身體比較虛弱，不妨多吃點含有"鐵質"的食物跟能提高吸收鐵質的"植物性蛋白"。」

除了要多吃蔬果之外，如果兩餐之間真的肚子很餓，還可以補充一些核桃、腰果等富含"維生素B"的食物，不但有補足感還可以調整生理期不適和鎮靜神經喔。。(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團)

@生理期的健身菜單可以這樣做

「比方說做3~4組的"四足跪姿的單腳抬腿提臀"，連續做單腳抬腿20下；可鍛鍊馬甲線的"側棒式停留"，停留約30~60秒。另外在每次運動後或睡前可以做一下"單腳屈膝坐姿前彎"練習，每次伸展停留12~20秒，多多伸展下半身的筋膜，能幫助減輕生理期週期間下半身的水腫及不適感。」

其實生理期間一樣可以運動，只是要改做比較緩和的動作，運動強度也要隨之調整。(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團)

@生理期的美肌計畫可以這樣保養

「以前我在生理期來時都會覺得自己肌膚的代謝變慢，常常會有肌膚粗糙乾燥、甚至狂冒痘痘的現象，後來我發現可以選用一些濃度比較高的安瓶來集中保養，反而肌膚的彈性跟光澤都找回來了。」

(中時電子報)

這個薇佳小紅安瓶就是我在生理期時會使用的保養品，因為添加有"替普瑞銅、極地龍膽花"的延靈活性配方，所以像是臉色暗沉、氣色差、易有細紋的肌膚問題都能獲得改善喔。(圖/翻攝跟著Annie一起來運動粉絲團、品牌提供)

網紅自創不累減肥法！竟只靠3招… 無痛減肥法！徐若瑄4招養出「小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。