無痛減肥法！徐若瑄4招養出「小鳥胃」

（圖／[email protected]徐若瑄）

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中時電子報
蕭雅文

如果不提到年紀，你們大概異想不到徐若瑄已經要邁入44歲了！不管臉蛋和身材都保養得很好的她，就連懷孕生子後也是花沒多久就恢復，難道明星的體質都特別好？當然不是！徐若瑄曾說自己長年都處於沒吃飽的狀態，但她的「沒吃飽」其實是把自己養成小鳥胃！到底有哪些撇步可以讓食量不會那麼大呢？

徐若瑄長年以來身形都相當苗條。（圖／[email protected]徐若瑄）

1.餐餐七分飽

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Lunch time

徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 張貼

為了讓身材保持在良好的狀態，飲食控管絕對不可少的，徐若瑄的主餐都以蔬菜為主，再搭配少量的蝦和水煮蛋，烹飪方式也接近水煮，且餐餐七分飽，讓胃慢慢調整到小食量，避免吸收過多的卡路里。

2.多喝水

（圖／[email protected]徐若瑄）

在調整食量的過渡期，一定會有肌餓的時候，這時候水就是最好的朋友，不但可以促進代謝、維持肌膚水亮，也可以增加飽足感，讓你的胃不會綁架你去吃甜點或零食。

3.熱量補償

（圖／[email protected]徐若瑄）

（圖／[email protected]徐若瑄）

看到這邊，你應該也會有疑問，「那跟朋友聚餐怎麼辦？」這時候時間點就非常重要了！如果要約，盡量避免晚餐，因為沒有足夠的時間消化就要睡覺了，絕對是減重期間的大忌！假設真的只能約晚餐，白天就會少吃，把熱量都集中在晚上，且隔天會加強運動來消耗熱量，不讓脂肪有上身的機會。

4.多運動

（圖／[email protected]徐若瑄）

除了以上三點的飲食控制，平常也要培養運動習慣，像是慢跑、上健身房等都是很好的選擇；目前徐若瑄有氧和重訓交叉著做，讓自己減脂中又能有漂亮的肌肉線條。

(中時電子報)

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