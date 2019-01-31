周揚青「真實身材」現形！公開減重菜單

2019年01月31日 16:17 中時電子報 蕭雅文

周揚青戴著報童帽、身穿黑色短洋裝，將她纖細的身材襯托得更為苗條，腳踩細跟尖頭高跟鞋，一雙長直美腿露出，完美展現自信又幹練的都會女性風格；許多網友看到照片，紛紛留言：「真的很瘦！」、「360度無死角」，證明就算有殘酷的鏡子，好身材依舊挺得住考驗，絕非靠修圖營造美貌。

在 Instagram 查看這則貼文 好多! 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 24 日 上午 2:23 張貼

周揚青整型前五官較平坦，體型也有些肉肉的，後來靠著飲食的調整和運動，慢慢從棉花糖女孩瘦成44.6kg的骨感正妹；過去她曾透露減重期間，一天至少有兩餐會吃一根黃瓜，並且補充烹飪清淡的蔬果，偶爾加入脫脂牛奶、全麥麵包、清蒸玉米、花椰菜及清湯等食物替換，讓減肥餐有變化感，比較能堅持下去。

周揚青瘦身前後差異甚大。（圖／微博@周揚青）

除了飲食調整，運動也是她減重期間必做的項目，每次運動一定超過40分鐘，確保脂肪能在更高的燃脂率消耗掉，此外，立定目標也很重要，例如：要穿上小一號的裙子、短期內要出席活動等，都是減肥的動力來源之一。

在 Instagram 查看這則貼文 別緊張！我只是露了個肚子🐒 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 7 日 上午 7:48 張貼

周揚青曾公開的3天減肥菜單：

DAY1

早餐：一根黃瓜+一個水煮雞蛋+一杯黑咖啡

午餐：一個番茄+一個水煮雞蛋

晚餐：一杯優酪乳+一根黃瓜

DAY2

早餐：一根黃瓜+一杯無糖咖啡

午餐：一個水煮雞蛋+一個蘋果+一杯優酪乳

晚餐：一杯蜂蜜水+一根黃瓜+一杯優酪乳

DAY3

早餐：一碗燕麥粥+一根黃瓜

午餐：一條清蒸魚+大量水煮青菜

晚餐：一杯優酪乳+一根黃瓜

(中時電子報)