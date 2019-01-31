女神李聖經來台！公開10kg佛系減肥法

（圖／pann.nate提供）

友善列印
中時電子報
Mina Wu

擁有175cm高挑身材的她，由超級模特選拔大賽中出道，因厭世的表情加上空靈的眼神讓她一出場就受到矚目，在2014年出演《沒關係，是愛情啊》大受好評之後便成功轉型為演員。

在 Instagram 查看這則貼文

🕰 잠시후 오늘밤 9:30 tvn 멈추고싶은순간:어바웃타임

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

✌🏻

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

（圖／pann.nate提供）
（圖／pann.nate提供）

陸續拍攝《Doctors》、《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》都受到大家的喜愛，也讓她成為最有魅力的空靈系女神。而且3年前她還曾為戲《女王之花》來台拍攝喔！

（圖／pann.nate提供）
（圖／pann.nate提供）

為了感謝出道多年粉絲的支持與鼓勵，她也開始舉辦粉絲見面會，第一站就來到熟悉的台灣與大家見面，見面會前的訪談中還秀了幾段之前學的中文，不但發音標準還希望能趕快吃到印象深刻的海綿蛋糕與布丁，可愛的她完全不像外表看起來的這麼「冷酷厭世」XD

在 Instagram 查看這則貼文

🍀🦋❣️ #BeJoyful #SeeYouSoon

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

問到怎麼保養身材的話題，她也大方的分享「半年瘦10公斤」的方法…..

她曾經為了拍攝《舉重妖精金福珠》胖了快10公斤，還特別為了劇情要求練舉重變壯，臉都看起來圓圓的，但也因為這樣那段時間讓她覺得特別幸福！

（圖／instiz提供）
在 Instagram 查看這則貼文

❤️ #역도요정김복주 잠시후에만나요🏋🏼‍♀️

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

為了恢復身材還有健康，她開始「吃得健康，也天天運動，後來就在半年之內慢慢瘦了10kg」

在 Instagram 查看這則貼文

🌹 #OASIS

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

不過她也有講到說「變胖」這件事比較沒壓力的原因是變胖後的她反而被大家稱讚「好可愛」，讓她可以「佛系減肥」。

在 Instagram 查看這則貼文

🏋🏼‍♀️지금복주보기❤️

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

原來減肥跟顏質也有關係啊！那我們一般人還減的了肥嗎？(誤)~~

(中時電子報)

在 Instagram 查看這則貼文

💋💋💋

이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 張貼

周揚青「真實身材」現形！公開減… 越生越性感！辣媽僅用小黑板遮重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。