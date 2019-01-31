女神李聖經來台！公開10kg佛系減肥法

2019年01月31日 16:17 中時電子報 Mina Wu

擁有175cm高挑身材的她，由超級模特選拔大賽中出道，因厭世的表情加上空靈的眼神讓她一出場就受到矚目，在2014年出演《沒關係，是愛情啊》大受好評之後便成功轉型為演員。

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（圖／pann.nate提供）

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陸續拍攝《Doctors》、《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》都受到大家的喜愛，也讓她成為最有魅力的空靈系女神。而且3年前她還曾為戲《女王之花》來台拍攝喔！

（圖／pann.nate提供）

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為了感謝出道多年粉絲的支持與鼓勵，她也開始舉辦粉絲見面會，第一站就來到熟悉的台灣與大家見面，見面會前的訪談中還秀了幾段之前學的中文，不但發音標準還希望能趕快吃到印象深刻的海綿蛋糕與布丁，可愛的她完全不像外表看起來的這麼「冷酷厭世」XD

問到怎麼保養身材的話題，她也大方的分享「半年瘦10公斤」的方法…..

她曾經為了拍攝《舉重妖精金福珠》胖了快10公斤，還特別為了劇情要求練舉重變壯，臉都看起來圓圓的，但也因為這樣那段時間讓她覺得特別幸福！

（圖／instiz提供）

為了恢復身材還有健康，她開始「吃得健康，也天天運動，後來就在半年之內慢慢瘦了10kg」

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不過她也有講到說「變胖」這件事比較沒壓力的原因是變胖後的她反而被大家稱讚「好可愛」，讓她可以「佛系減肥」。

在 Instagram 查看這則貼文 🏋🏼‍♀️지금복주보기❤️ 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 7 日 上午 5:05 張貼

原來減肥跟顏質也有關係啊！那我們一般人還減的了肥嗎？(誤)~~

(中時電子報)