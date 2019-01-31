越生越性感！辣媽僅用小黑板遮重點 驚呆眾人

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中時電子報
楊婕安

其實把背練好，不僅能解決駝背問題，更能在夏天穿上性感露背裝啊！現在就來看看人氣辣媽Michelle是如何成為傳說中的背影殺手！

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想必許多女生都會覺得自己的腰粗，呈現直筒狀，看起來沒有曲線，關於練腰線，Michelle表示，「想要有腰線可不是練腰，別忘了肌肉長大會使圍度越來越高，所以狂練腹肌、側腰，就是妳直筒腰的原因！」此話一出完全驚呆眾人。

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那想要細腰到底該怎麼做？Michelle直接點破一個重點：不需要過度鍛鍊腰部，而是需要加強上半身及臀部肌力訓練！原來是要讓身體出現腰臀比，把包覆在緊實肌肉外面的一層脂肪減掉，就能在視覺上讓腰變細。

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但天下沒有白吃的午餐，大家還是要記得搭配飲食與有氧減脂，Michelle透露，「一整週我主要會一天練臀腿、一天練肩、背，然後挑一天做強度比較高的間歇訓練+腹肌核心運動。」在飲食的部分，她則會控制一整天熱量赤字，但會超過基礎代謝大約200-300大卡，避免瘦太快讓產後肌膚更鬆弛，更會掉肌肉與水份。

看Michelle就知道其實減脂一點都不難，只要把握上面這些秘訣，一樣可以減油不減肌，達到精實健康的體態，但大家還是要記得持之以恆。

(中時電子報)

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