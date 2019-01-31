爆邱太三為妻關說 黃越宏判賠80萬登報道歉

2019年01月31日 16:24 中時 王己由

媒體人黃越宏前年撰文報導，及在電視政論節目中指前法務部長邱太三，為妻子關說回任法官，邱認為黃捏造事實，要求限期道歉未果，邱太三因此自訴黃涉嫌加重誹謗，台北地院刑庭去年判黃拘役50日，可易科罰金5萬元，民事求償部分，北院民庭今(31)日下午，判黃要賠邱80萬元，並在《中國時報》等四報的任何一報全國版頭版，及《法治時報》頭版，刊登道歉聲明1天。本案可上訴。

黃越宏前年4月14日在《法治時報》撰文刊登邱太三涉關說，前年5月底，又在三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在《法官法》立法階段，透過民進黨向司法院施壓。邱認為黃所言不實，舉行「反擊」記者會說明，強調「寧願相信世間有鬼，也不要相信瞎掰的名嘴」，撇清關說疑雲後，限黃越宏和節目主持人廖筱君、名嘴來賓周武榮律師要在5日內道歉，否則對3人提告。

後來三立電視發聲明「未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，將會以更嚴謹的標準檢視事件議題」，邱因此只告黃越宏涉嫌加重誹謗，除附帶民事求償300萬元，並刊登道歉啟事。刑事部分，北院刑庭去年9月判黃拘役50日，可易科罰金5萬元後，附帶民事求償移送民庭審理，北院民庭開庭審理，因黃未到庭辯論，法官今(31)日下午審結，依一造辯論終結程序判黃敗訴。

法官認為，黃身為媒體從業人員，未經查證就對公眾發表文字和言論，造成原告擔任法務部長的名譽貶損，致社會大眾無端懷疑邱從事公職的公正性，產生不良社會形象，自屬不法侵害他人名譽，邱的精神上必然受有相當的痛苦，審酌雙方資力，判決黃要賠邱精神慰撫金80萬並登報道歉。

(中時 )