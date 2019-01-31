神奇！鳳冠遮臉要整理 鎮長擲筊媽祖才同意

田中乾德宮媽祖的鳳冠鬆脫，經鎮長洪麗娜擲筊媽祖才同意讓委員們動手整冠。（鐘武達翻攝）

友善列印
中時
田中鎮長洪麗娜虔誠請示後獲3聖筊同意乾德宮委員幫媽祖整冠。（鐘武達翻攝）

是神蹟是巧合？田中鎮乾德宮供奉的「田中媽」地位崇高，日前，廟方發現「田中媽」頭戴的鳳冠鬆脫導致臉部被遮住，結果委員試圖擲筊請示都不被允許幫忙整理衣冠，直到廟方請來鎮長洪麗娜，果然立刻就獲得3個聖筊，整個過程是讓信徒們直呼「真的很神奇」。

乾德宮管理委員會總幹事張嘉興表示，他是於1月30日傍晚發現供奉的媽祖神像臉部被鳳冠遮住，仔細查看原是綁住鳳冠的鐵絲鬆脫，為了恢復媽祖神像的莊嚴容貌，但基於尊重，於是在徵詢管委會後決定要以擲筊方式向媽祖請示，希望媽祖可以同意讓委員動手幫忙整理衣冠。

在場委員們納悶的是，歷經2個小時到當晚8點多，委員們就是一直無法擲出聖筊，顯然媽祖不同意，讓委員們大傷腦筋。

要請「大人」來擲！折騰半天，張嘉興靈機一動說明無法擲出聖筊的可能原因，當場也獲得委員們的點頭認同，於是大家決定邀請田中鎮長洪麗娜到場主持擲筊請示。

洪麗娜趕到即向媽祖說明「農曆過年將到，信徒以及外地遊子都會到乾德宮來請求媽祖的庇佑，媽祖的聖顏遭鳳冠遮住，似乎不太妥當，請求可以同意讓工作人員幫整理」，果然才請示完，當下「叩、叩」、「叩」連續3個聖杯就出現了，不過，媽祖的附帶條件是，1月31日委員們整理，洪麗娜要到場幫忙。

(中時 )

解決彰化地層下陷 鳥嘴潭人工湖4… 3歲女童腹痛無力 卵巢畸胎瘤作怪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。