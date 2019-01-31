神奇！鳳冠遮臉要整理 鎮長擲筊媽祖才同意

2019年01月31日 16:20 中時 鐘武達

田中鎮長洪麗娜虔誠請示後獲3聖筊同意乾德宮委員幫媽祖整冠。（鐘武達翻攝）

是神蹟是巧合？田中鎮乾德宮供奉的「田中媽」地位崇高，日前，廟方發現「田中媽」頭戴的鳳冠鬆脫導致臉部被遮住，結果委員試圖擲筊請示都不被允許幫忙整理衣冠，直到廟方請來鎮長洪麗娜，果然立刻就獲得3個聖筊，整個過程是讓信徒們直呼「真的很神奇」。

乾德宮管理委員會總幹事張嘉興表示，他是於1月30日傍晚發現供奉的媽祖神像臉部被鳳冠遮住，仔細查看原是綁住鳳冠的鐵絲鬆脫，為了恢復媽祖神像的莊嚴容貌，但基於尊重，於是在徵詢管委會後決定要以擲筊方式向媽祖請示，希望媽祖可以同意讓委員動手幫忙整理衣冠。

在場委員們納悶的是，歷經2個小時到當晚8點多，委員們就是一直無法擲出聖筊，顯然媽祖不同意，讓委員們大傷腦筋。

要請「大人」來擲！折騰半天，張嘉興靈機一動說明無法擲出聖筊的可能原因，當場也獲得委員們的點頭認同，於是大家決定邀請田中鎮長洪麗娜到場主持擲筊請示。

洪麗娜趕到即向媽祖說明「農曆過年將到，信徒以及外地遊子都會到乾德宮來請求媽祖的庇佑，媽祖的聖顏遭鳳冠遮住，似乎不太妥當，請求可以同意讓工作人員幫整理」，果然才請示完，當下「叩、叩」、「叩」連續3個聖杯就出現了，不過，媽祖的附帶條件是，1月31日委員們整理，洪麗娜要到場幫忙。

(中時 )