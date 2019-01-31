2個孩子的網紅！10小時吃3餐 半年減出11字腹肌

（圖／[email protected]

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中時電子報
Mina Wu

最近在韓國網路上小有知名度的applekim2，光看外表也知道她是位身材姣好的大正妹。

而本身就在經營網拍的她，看她穿搭的每件衣服都讓人忍不住想下標。

但不要看她還是個少女的模樣，其實她已經是兩個孩子的媽！！

而剛生小孩的她其實就跟很多媽媽一樣，開始為了滿足自己的口慾找藉口，透過給孩子補充營養而放肆的吃，也讓她的肚皮越來越鬆，就算生完了小孩還是看起來像在懷孕中。

後來她為了自己的事業與健康她花一年的時間開始積極控制飲食，不但三餐都盡量自己製作，而且餐餐都有魚有肉、均衡飲食。

她還分享了一個小方法，那就是抓住「10小時內吃完三餐」原則，也就是早餐若在8點吃，那晚餐就得在6點前吃完，這樣不但不用餓肚子，也能達到減重的目的。

再搭配適度的運動以及重訓，就能有效的增加肌肉量同時增強代謝功能，自然體態也會越來越好囉！而且她還提醒大家不要太在乎體重上的數字，因為她就算現在的體重比之前還要重，體態卻比之前好非常多。

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#셀룰라이트관리 30kg바짝감량하고 48kg였을때도 셀룰이 완벽하게 사라지지않던1인이었기에 스트레칭+운동+셀룰감소크림 등을 이용하여 꾸준히 관리를하고있는데요 지금 비교해보니 #진짜헐 이네요 ㅋㅋㅋ #이래서눈바디가필요한것인가?! #셀룰관리 에 도움되는 스트레칭과 운동은 ✔️블로그에 영상과함께 자세히올려놨어요! #김사과블로그 검색하시면 됩니당 사실 전 인스타보다블로그를 더 오래해왔기에 블로그에영상올리는게 더 편한건 당연한거겠죠 #셀룰크림 은 공구진행중이라 메인프로필타고가심되요!

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#같은옷다른느낌 을한번찍어봤어요? 참나! 이걸오빠에게 보여줬더니 오빠가 #다시돌아가긴힘들꺼야 #너도나이가있잖아#지금도넘이뻐좋아~ 라고하는데 이거칭찬맞나요?😱 #칭찬인데왜기분이나쁜거지ㅋㅋㅋㅋㅋ 작년과올해 겨우 한살더먹은것뿐인데? 내가삐뚤어졌나봐 뭔가 포기하라는말로들리네?🤔 #남편 이 #남의편 이라는 유행어가 있던데.. 흠...🤔🤔 _ 우리나라가어제독일을 2:0으로이길줄이야 그런시나리오도나오는데 이쯤이야 뭐! #같은바지다른색깔인데지금안잠기는거에충격 #왠지머리색이까만색이라달라보이는거라고 #태닝전후때문에달라보이는거라고 #스스로를위안해봅니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ

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現在的她不但將身材控制得非常好，就連11字腹肌也超級明顯，難怪根本沒人相信她是兩個孩子的媽XD

所以說，減重真的需要衡心與毅力，只要給自己一點時間，妳也能成功減出好身材的喔！

(中時電子報)

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