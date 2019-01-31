2個孩子的網紅！10小時吃3餐 半年減出11字腹肌

2019年01月31日 16:16 中時電子報 Mina Wu

最近在韓國網路上小有知名度的applekim2，光看外表也知道她是位身材姣好的大正妹。

而本身就在經營網拍的她，看她穿搭的每件衣服都讓人忍不住想下標。

但不要看她還是個少女的模樣，其實她已經是兩個孩子的媽！！

而剛生小孩的她其實就跟很多媽媽一樣，開始為了滿足自己的口慾找藉口，透過給孩子補充營養而放肆的吃，也讓她的肚皮越來越鬆，就算生完了小孩還是看起來像在懷孕中。

後來她為了自己的事業與健康她花一年的時間開始積極控制飲食，不但三餐都盡量自己製作，而且餐餐都有魚有肉、均衡飲食。

她還分享了一個小方法，那就是抓住「10小時內吃完三餐」原則，也就是早餐若在8點吃，那晚餐就得在6點前吃完，這樣不但不用餓肚子，也能達到減重的目的。

再搭配適度的運動以及重訓，就能有效的增加肌肉量同時增強代謝功能，自然體態也會越來越好囉！而且她還提醒大家不要太在乎體重上的數字，因為她就算現在的體重比之前還要重，體態卻比之前好非常多。

現在的她不但將身材控制得非常好，就連11字腹肌也超級明顯，難怪根本沒人相信她是兩個孩子的媽XD

所以說，減重真的需要衡心與毅力，只要給自己一點時間，妳也能成功減出好身材的喔！

(中時電子報)