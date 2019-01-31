《水行俠》梅拉 這樣吃！側乳腰線性感現形

（圖／[email protected] amberheard）

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中時電子報
楊婕安

看過電影《水行俠》的人，除了被世界第一帥的 Jason Momoa 吸引，肯定也會被女主角梅拉 Amber Heard 圈粉，31 歲的她，不僅是巨星強尼戴普的前妻，更是特斯拉執行長馬斯克的女友，精緻五官以及征服眾富豪的火辣身材讓人超羨慕，尤其透視腰線真的辣翻，想知道「梅拉公主」都吃什麼，就快跟著我們看下去！

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▍少量多餐

比起一般人吃三餐，Amber一天可是吃四到五餐！包含了水果、低脂肪奶豆類、全麥、糙米和蔬菜，尤其蔬菜量一定占每日飲食的三成，肉類只選擇海鮮，紅肉、白肉、甚至連蛋都不吃，更重要的是要在晚上七點前完食，在新陳代謝速度最快的時間內解決，才能瘦得健美！而偶爾想放縱的時候，還是可以一週吃一次義大利麵。

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Yes, cannes do

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▍自己下廚

不吃任何加工食物，是Amber的堅持，吃東西只吃食物的原型，基本的蔬菜水果通通要攝取到，所以養成她很愛親自下廚的習慣，只要一有空就會在家準備三餐，自己吃的自己煮。

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Sometimes you get a sign

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▍熱愛味噌

日式的味增湯竟是Amber的最愛！她至少天天喝一碗，並習慣在裡面加進大量蔬菜，增加飽足感之外，還能補足一天纖維質，真的很聰明！另外她也很喜歡芥末，更獨家透露愛用芥末當調味料，在魚、海鮮的料理上都超加分。

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Cruisin with bestie @hanumanheartyoga

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▍喝足2000C.C

除了堅持健康飲食，Amber每天一定會喝到2000C.C的白開水，尤其在電影拍攝期間，更會督促自己喝水，讓皮膚維持水嫩狀態，也會幫助全身水腫消得快，在鏡頭前呈現更完美的模樣。

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▍就愛衝戶外

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其實Amber非常不喜歡去健身房，她喜歡求新求變的運動，因此到戶外感受新鮮空氣是首選！不論是跑步、騎馬，還是與家人一起爬山旅行她都超愛。她認為，有趣的戶外運動才能讓人有動力一直堅持下去。

(中時電子報)

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#Aquaman in theaters NOW!

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