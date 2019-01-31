影》抗零下近50度酷寒 芝加哥火燒鐵軌

2019年01月31日 16:22 中時電子報 楊幼蘭

芝加哥火燒鐵軌抗酷寒

芝加哥火燒鐵軌

極地渦旋（polar vortex）來襲，美國中西部陷入一片冰天雪地，芝加哥居民冷到受不了，但面對老天給的嚴酷考驗，他們採取了冰來火擋的策略。

美國國家氣象局（NWS）表示，在寒風效應下，凌晨3點的氣溫約在攝氏零下46度。而位於5大湖區的芝加哥成為這波超級寒流的中心，創下攝氏零下33度的史上最低溫，周四凌晨更可能下探零下55度。

據CNN新聞網1月31日報導，為了讓通勤火車運作如常，芝加哥人靈機一動，想出火燒鐵軌的點子。周二當天，到處都可以看到火勢順著芝加哥都會圈地區的通勤鐵路鐵軌一路延燒。

然而，芝加哥都會通勤火車發言人吉利斯（Michael Gillis）說，他們其實並沒有真正放火燒鐵軌，這些火是來自沿著鐵軌所設的瓦斯加熱裝置。此外，他們也用了管狀加熱系統，還有熱風鼓風機來加熱冰冷的鐵軌。

吉利斯說，只要當地氣溫在零度以下，他們就會啟動這些裝置。事實上，北美其他地區也都有類似的加熱系統。

為什麼要這樣做呢？因為鐵軌在極酷寒下，會產生兩種結果。在某些狀況下，鐵軌會出現所謂的「拉裂」（pull-aparts）效應，鐵軌會因為冷縮而分離，而加熱可以使它們膨脹，恢復原狀。

另一方面，鐵路的道岔尖軌在零下的酷寒中，可能會因為冰雪而阻塞，而加熱系統就是要避免這點。屆時維修人員會維持12小時輪班，以手工點燃這些加熱裝置，並控制瓦斯流量，以隨時監視火勢。

(中時電子報)