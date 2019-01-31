挺過婚變復合？賈乃亮、李小璐曬「玄機照」暗示見面

2019年01月31日 16:23 中時電子報 蔡曉婷

賈乃亮、李小璐一前一後發文。（圖／翻攝自賈乃亮、李小璐Super璐微博）

34歲賈乃亮與36歲「金馬影后」李小璐2012年結婚，育有一女「甜馨」，李小璐前年底傳出夜宿疑雲，使兩人一度鬧分居，去年夫妻倆也總是被拍到各自帶著女兒出門的照片，鮮少合體，今(31日)賈乃亮和李小璐一前一後PO出參加甜馨期末表演的照片，且圖看來兩人應在同一處，被推測是終於見面了。

賈乃亮與李小璐前年底爆出婚變疑雲，去年4月李小璐照常發生日祝賀文給老公，賈乃亮卻隔了6小時才回應點讚，10月甜馨過生日，賈乃亮卻在文中未提孩子的媽，更引發外界關注兩人關係。而去年9月起，李小璐控告多名網友侮辱、誹謗言論、侵犯名譽權等案件都陸續勝訴，李小璐則回應：「雖然以前也遇到過（網絡暴力），但是這次對我來說蠻重創的，非常感謝法律還給我一個清白和公道」。

今上午賈乃亮發了一張女兒甜馨在台上表演的照片，說：「期末演出，寶貝兒加油」，不久李小璐也發出從同一角度照的照片，為女兒打氣說：「『天青色等煙雨 寶貝們好美麗』，每次看你的演出都有進步，甜在心裡」，網友回應：「位置來說是坐一起的」、「這才是完完整整的家，祝福你們全家幸福」、「見面不知會不會尷尬」。

(中時電子報)