陳筱諭向扁媽拜年 爭取官田鄉親支持

2019年01月31日 16:34 中時 李其樺

代表民進黨參選台南市立委補選的前勞動部次長郭國文（右），31日上午前往安定區保安宮和港口、蘇厝菜市場拜票。（李其樺翻攝）

無黨籍台南立委補選參選人陳筱諭和母親、前台南市議員郭秀珠31日下午來到前總統陳水扁位於官田的老家，向扁媽拜早年，並當面拉票爭取支持。民進黨台南立委補選參選人郭國文同日上午前往安定市場拜票，提出農產品補償等政見，訴求鄉親支持。

今天上午陳筱諭母子前往官田向扁媽陳李慎拜年，3人同桌有說有笑，互動融洽；郭秀珠也向扁媽當面爭取支持，要讓官田區有一個在地出身的立委，能為地方發聲。

今年高齡92歲的「扁媽」陳李慎除了左眼視力不清，身體尚稱健康，她說，小魚（陳筱諭）是她從小看到大的孫女，對於陳筱諭參選台南市立委補選，自己予以支持，也拜託隔壁庄頭的親友在3月16日投票給陳筱諭。

陳筱諭表示，她這次參選台南市第二選區立委補選，同時遭到綁架民進黨的新潮流和國民黨「韓流」助選夾擊，不過在地台南人思變改革的民心是她最大的靠山，讓她有信心突破藍綠夾擊，打贏這場選戰。

代表民進黨參選台南市立委補選的前勞動部次長郭國文，31日上午前往安定區保安宮和港口、蘇厝菜市場拜票，他提出農業補償認定程序放寬加速、推廣冷鏈設備以及行銷辦公室、搭配長照據點，增加小黃看病專車數量、提高托育托嬰補助費用等政見。

郭國文強調，他將持續走遍基層，針對立委補選選區內14個行政區，都提出切實可行的相關政策，給台南鄉親一個更好的生活環境。

(中時 )