中和烘爐地走春求財人潮壅 新年期間實施交管

新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。（葉書宏翻攝）

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新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。（葉書宏翻攝）

「交通順暢」為今年度春節期間重點工作之一，為讓民眾能利用新年期間出門順利求個好彩頭，新北市中和警分局針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮於大年初一至初六期間加強交通疏導與管制。

不久就是農曆新年，依中國人的傳統習慣，除了除夕全家大小圍爐外，就是趁著大過年到廟裡走春祈福，求新年一切順利，財源廣進。

中和警分局表示，烘爐地福德宮為信徒眾多、香火鼎盛之大型知名廟宇，而且又有供奉財神、月老，向來從大年初一開始到初四、初五都是遊客進香朝聖熱點，以往均湧入大量人車潮。

因烘爐地停車場有限，且山區道路會車不易，為維護上下山車流運行順暢，春節期間將會同相關單位執行交通管制並動員警力、義交加強交通疏導。

春節期間每日上午8時至下午6時將實施停車總量管制，於烘爐地福德宮之停車場飽和時，上山車輛將引導至興南路2段399巷39號奇魯停車場暫時停放；倘奇魯停車場也滿載時，將管制並暫停汽車上山。

欲上山之遊客可於南勢角捷運站或奇魯停車場搭乘免費接駁公車上山，以免民眾開車進入山區後動彈不得。中和警分局也提醒大家，春節期間前往熱門景點應儘量利用大眾運輸工具，以免被塞車壞了走春的興致。

(中時 )

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