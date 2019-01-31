AIT、日本在台協會拜訪 韓國瑜：市府快變八國聯軍

美國在台協會處長酈英傑（左）31日下午拜會高雄市長韓國瑜。（林宏聰攝）

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日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏（左）31日下午拜會高雄市長韓國瑜。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜旋風各國都有興趣，繼昨天新加坡代表後，美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏31日下午也先後到市府拜訪，韓國瑜笑稱「高雄市府快變八國聯軍了」，他強調現在各國對高雄景氣都很看好，對高雄來說絕對是好事。

美國在台協會處長酈英傑、及高雄分處長歐雨修下午2點抵達高雄市府，媒體詢問他們將與韓國瑜談些什麼，酈英傑僅說會討論一些台美關係議題，但記者追問是否會提及兩岸關係，他低調表示「無法回答這些問題」。

韓國瑜與AIT成員們會談半個多小時，事後受訪表示雙方相談甚歡，酈英傑關切高雄市政次序、環保跟經濟如何平衡，兩岸問題等等，他很真誠的把心裡的話講出去；他也向酈英傑手繪講解「橄欖、狗骨頭、鏈球」3張圖，解釋兩岸關係變化，「他們聽了恍然大悟，也覺得這是很聰明的分析！」

酈英傑關心韓國瑜4、5月訪美行程，表示會提供入出境等行政程序協助，也問韓國瑜有沒有想要去其他城市，韓國瑜回答，若有可能的話，想去一趟洛杉磯、舊金山跟當地僑胞朋友聊聊天、聚餐交換意見，相信他們雖然身在美國，心一樣在中華民國，關心台澎金馬的一切。

日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏則於下午3點抵達市府，緊接著與韓國瑜會面，他邀請韓國瑜參加3月8日東京食品展，但韓國瑜因行程滿檔，指派農業局長吳芳銘代表前往，替他行銷高雄的農漁產品。

韓國瑜並向中郡錦藏表示，高雄冬天比較溫暖，希望日本的電視劇、電影可選擇到高雄拍攝，老人過冬、小孩參加冬令營也可以來高雄；此外，高市府未來將把軍事觀光等與日本有關的元素挖掘出來，例如二戰期間日本在高雄挖的隧道，幾十年來沒人管，如果發掘出來整理一下，相信很多日本觀光客有興趣。

(中時 )

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