因應春節路況疏導 中市警陸空監控

台中市警察局交通大隊動用大重機巡邏以「即時影像回傳攝影機」，搭配空拍機居高臨下監控，全市200多處重要路口，「陸空夾擊」，全面掌握大台中春節交通。（張妍溱翻攝）

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空拍機居高臨下監控，監錄大台中交通狀況。（張妍溱翻攝）

農曆春節9天連假，台中市警察局交通大隊動用大重機巡邏以「即時影像回傳攝影機」，搭配空拍機居高臨下監控，全市200多處重要路口，「陸空夾擊」，將影像傳回勤務中心透過「交通路況電視牆」即時回報交通路況，全面掌握大台中春節交通。

台中市警方預估市區將湧進上百萬車次遊客，以大年初3、初4為最高峰，交大員警指出，今年春節連續假期，執行「大重機交通疏處部隊」穿梭於大街小巷，在其頭盔配置安裝錄影機，利用警政APP以手機下載，掌握台灣大道、中清、五權西、環中路、台74線交流道車流狀況。

出動「空拍機」升空高度約500公尺，可至市區大樓約上百樓高，猶如「鷹眼」監控整個街道交通狀況，連同國道的南、北交通一目瞭然；「雲端智慧巡邏車」有「即時影像回傳攝影機」隨時將影像傳回，讓勤務指揮中心隨時掌握交通事故、壅塞路況等情形。

「即時影像回傳攝影機」搭配空拍機居高臨下監控，將大台中交通狀況「全都錄」以影像傳回勤務中心透過「交通路況電視牆」隨時掌控交通狀況。（張妍溱翻攝）

台中市警察局交通大隊長郭士傑表示，台中市架設近2萬5千多支高密度路口監視器掌握200多處重要路口；針對商圈、百貨公司周邊、觀光景點、風景遊憩區、廟宇及旅運處所規劃交通疏導管制勤務，即時疏導熱門景點周邊壅塞路段及非重現性壅塞，提供民眾順暢安全的行車環境。

自2月1日(連假前1日)至4日(除夕)中午，警方預估民眾返鄉，南下車流湧現，大年初1至初5，為春節出遊車潮高峰，其中年初2回娘家列為交通疏導重點，2月8日至10日將湧現北上車潮，重要路段派遣警力及義交，延長巡邏時段，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

(中時 )

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