一腎換一腎！非親屬腎捐年後上路

2019年01月31日 17:01 中時 林周義

衛福部醫事司今（31日）表示，《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》即將在年後（2月）上路。腎臟移植不再只限於五親等內親屬，或大體腎捐，腎友如與其他腎友的親屬互相配對成功，可在雙方家庭間「一腎換一腎」！

根據器官捐贈移植登錄中心以每年最後一天為基準的統計，6年以來，等待換腎人數由2013年的6317人，攀升至去年的7342人，然而每年接受大體腎捐及親屬腎捐者僅300多例。目前腎臟移植的來源只有大體捐贈及親屬捐贈，新制上路後，則多出「互捐」的新選擇。

醫事司司長石崇良表示，欲進行非親屬活腎器捐者，需先經過醫院的倫理委員會審查，審查後將資料上傳至器捐登錄平台，再進行交叉比對，接著由進行手術的醫院進行倫理委員會審查。最後一關為衛福部審查，通過後即可移植腎臟。雙方的手術需同時進行，以免其中一方臨時反悔。

中華民國腹膜透析腎友協會理事長王濋諭表示，腎臟捐贈的來源多了一項選擇，協會也樂見其成。曾為腎友的他，苦等了11年，才獲得大體腎捐。「有些人幾個月就配對到，有些人卻要等很多年，很多時候都得靠運氣。」

台大醫學院外科教授、台灣移植醫學會秘書長蔡孟昆表示，進行移植時，需先考量兩個條件，血型及抗體，通常家屬配對不成功多出於這兩項理由。若有更多人參與腎捐，配對的成功率及腎臟交換的可能性就能提高，相當樂見政府對腎臟移植的開放。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海表示，政府的出發點很好，然而雙方捐出的腎臟條件不一，並不會有兩家庭對等的狀況（如：捐贈者的年齡差距、腎臟的健康程度）。因此，新制上路考驗的是家庭、醫院間的充分溝通。

童綜合醫院研發副院長、泌尿科醫師歐宴泉表示，腎臟捐贈早期由三親等開放到五親等，再由五親等開放到互捐，為國內器官移植的一大進步。至於未來是否考慮進步一開放？石崇良表示，視大環境的成熟度而定。

(中時 )