溫昇豪歲末恆春半島送愛 鼓勵部落孩子勇敢追夢

2019年01月31日 16:43 中時電子報 綜合報導

溫昇豪與部落小男孩一起DIY琉璃珠工藝。(療癒之手基金會提供)

伊林娛樂藝人溫昇豪趕在農曆年節前專程南下屏東縣牡丹鄉高士國小牡林分校，參與療癒之手基金會與恆春基督教醫院攜手關懷協助偏鄉部落孩子的公益活動，與剛放寒假來自牡林、長樂、伊屯、中心崙共4個課輔班的90多位小朋友，一起踢足球、DIY排灣族琉璃珠工藝，在歡樂的時光中，孩子們熱情團團圍住他，大聲喊他昇豪哥哥。他也鼓勵這群純真笑容燦爛的孩子們，要勇敢做夢，「有一天，你到大城市，到世界各地，甚至到太空，不管到哪裡，都不要忘記帶著最初衷的夢想，一輩子繼續往前進。」

溫昇豪原以為恆春半島天氣晴朗，沒想到山上的天氣風大，忽晴忽雨，冷熱變化大，因清晨大雨，造成操場泥濘溼滑，與孩子們約定好踢足球的計畫當然不能取消，臨時改換可遮雨的場地舉行。

溫昇豪與精力旺盛足球隊的孩子們比賽踢足球，沒想到足球不太在行的他，竟在比賽開始後，就踢進一球得分，他開心說，「哇，球被我踢進的那一秒，真的蠻爽的，一開始我搞不清楚，因為左邊、右邊，誰是誰我都還不太清楚，就下場踢球。」他印象中，自己人生沒有踢過幾次足球，5根手指頭都可以數出來，能跟山上的孩子一起踢球非常難得。

溫昇豪在比賽一開始，就踢球得一分。(療癒之手基金會提供)

小朋友熱情擁抱昇豪哥哥。(療癒之手基金會提供)

早上踢球，中午他在課輔班簡單用餐，熱情的原住民阿姨在廚房做菜時，特別為他加菜山豬肉、花生粉蒸南瓜、樹子排骨湯，溫昇豪大讚美味可口，忍不住多吃一碗紅藜飯。下午他陪孩子們DIY，第一次手做排灣族琉璃工藝，他認真跟著老師與小朋友學習，這對他的視力和手藝是一大考驗，過程還曾因一個繩結編織方向不對，得把編好的全拆掉重新來過，與他同組的小男孩一心只想快點去玩，他獨自完成作品後，大呼不容易，直說眼睛要脫窗了。

溫昇豪說，平常看到原住民手工藝品都會買，在台灣或東南亞泰國等地，到大陸雲南也有買，「現在才知道原來做這個真的還蠻繁瑣的，是難得的經驗，重點是今天跟小朋友一起，很開心。」

從台北高鐵南下到山上，車程長達5小時，為了能一早就投入療癒之手基金會與恆春基督教醫院特別在寒假為小朋友辦的課輔班公益活動，他前一晚即南下住在恆春，溫昇豪說，他希望跟孩子們近距離互動，「在南台灣，尤其像恆春半島，醫療資源與教育資源比較匱乏，也因為這樣，我更希望能帶給他們正能量，不管是物質還是夢想的經營，都希望他們有更大的夢想，與追求夢想的勇氣。」他對孩子們說，成就夢想的過程，會有很多坎坷，「做夢是人的天性，我也做夢，所以小朋友要有作夢的精神，你可以想，10年之後，20年之後，想要成為一個什麼樣的人，勇敢做夢，但這個夢不是白日夢，要做一個實際的夢想。」

昇豪哥哥啟發孩子們勇敢做夢，「比方說，原住民的小朋友，運動細胞或音樂細胞很好，你有藝術天分，你很會唱歌，就朝那個方向去做，很多優秀的體育選手，也是原住民，還有很多原住民的歌手，例如張惠妹是你的偶像，你希望幾年之後可以像她一樣，也許達不到跟她一樣的成就，但是我們以她來鼓勵自己，對我們來說就是一個築夢踏實的態度。」

可愛的孩子們，專心聆聽溫昇豪哥哥說話，小男孩大讚他好帥、好高，女孩爭相與昇豪哥哥拍照要簽名，圍著他團團轉，跟他分享長大的夢想，小男孩跟他說長大要當足球員，還有小孩想打NBA籃球，小女孩夢想長大當海軍，另有位女孩說要當陸軍，也有長大要當大明星、歌手等夢想。一天的相處，溫昇豪有感而發說，山上的孩子們，喜怒哀樂都表現在臉上，「我們一起踢球時，他們有拚搏的精神，一起合照時，他們笑容燦爛，這種純真的感動，是在都會裡比較少獲得的。」他希望大家在有能力的範圍內，幫助需要的人，不管是教育資源、醫療資源，大家能夠伸出援手，幫助我們未來的主人翁。

(中時電子報)