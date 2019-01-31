環保署預報春節空品 中南部恐空品不佳

環保署預報春節空氣品質，中南部預計空品都不佳。（環保署提供）

友善列印
中時

環保署預報春節假期空氣品質，除夕前天氣穏定氣流停滯，西半部空品皆不佳，為橘色到紅色等級；除夕、初一東北季風增強，空品好轉；初二至初五東北季風減弱，竹苗以北普通、中南部橘色等級。

環保署指出，除夕前（2至3日）東北季風減弱並轉為偏東風，西半部白天有霧及低雲影響能見度，且因位於背風側、氣流停滯擴散條件差，污染物將持續累積，竹苗以北空氣品質為普通至橘色提醒等級（對敏感族群不健康），中部以南空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級（對所有族群不健康），花東地區為良好等級。

除夕及初一（4至5日)因東北季風增強，北部空氣品質轉佳，雲嘉南以南位於下風處，空氣品質為橘色提醒。初二至初三（6至7日)，東北季風減弱，中南部地區風速較弱，污染物濃度易累積，空氣品質為橘色提醒，內陸近山區可能出現紅色警示等級。

初四至初五（8至9日)，東北風逐漸轉為東風，西半部位於背風側，天氣穩定、擴散條件不佳，竹苗以北空氣品質為普通等級，中南部地區污染物濃度將持續累積，多為橘色提醒等級為主，短時間達紅色警示等級。

環保署呼籲民眾，拜拜祭祖，心誠則靈，請大家在春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放，維護好空氣，大家齊努力。

環保署除與地方政府緊密聯繫，將適時啟動區域防制措施應變作為，提醒民眾外出應注意空氣品質，特別是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範。

另空氣品質易受氣象條件影響，仍有較大不確定性，請民眾注意環保署發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」，瞭解空氣品質即時訊息，當空氣品質不良時，減少戶外活動，必要時外出應配戴口罩，做好自我防護，並請搭乘大眾交通工具，減少空氣污染物排放。

(中時 )

一腎換一腎！非親屬腎捐年後上路 「脂肪出得去、體力進得來」警伯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。