環保署預報春節空品 中南部恐空品不佳

2019年01月31日 17:07 中時 王思慧

環保署預報春節假期空氣品質，除夕前天氣穏定氣流停滯，西半部空品皆不佳，為橘色到紅色等級；除夕、初一東北季風增強，空品好轉；初二至初五東北季風減弱，竹苗以北普通、中南部橘色等級。

環保署指出，除夕前（2至3日）東北季風減弱並轉為偏東風，西半部白天有霧及低雲影響能見度，且因位於背風側、氣流停滯擴散條件差，污染物將持續累積，竹苗以北空氣品質為普通至橘色提醒等級（對敏感族群不健康），中部以南空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級（對所有族群不健康），花東地區為良好等級。

除夕及初一（4至5日)因東北季風增強，北部空氣品質轉佳，雲嘉南以南位於下風處，空氣品質為橘色提醒。初二至初三（6至7日)，東北季風減弱，中南部地區風速較弱，污染物濃度易累積，空氣品質為橘色提醒，內陸近山區可能出現紅色警示等級。

初四至初五（8至9日)，東北風逐漸轉為東風，西半部位於背風側，天氣穩定、擴散條件不佳，竹苗以北空氣品質為普通等級，中南部地區污染物濃度將持續累積，多為橘色提醒等級為主，短時間達紅色警示等級。

環保署呼籲民眾，拜拜祭祖，心誠則靈，請大家在春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放，維護好空氣，大家齊努力。

環保署除與地方政府緊密聯繫，將適時啟動區域防制措施應變作為，提醒民眾外出應注意空氣品質，特別是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範。

另空氣品質易受氣象條件影響，仍有較大不確定性，請民眾注意環保署發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」，瞭解空氣品質即時訊息，當空氣品質不良時，減少戶外活動，必要時外出應配戴口罩，做好自我防護，並請搭乘大眾交通工具，減少空氣污染物排放。

(中時 )