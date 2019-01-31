王鴻薇拱「韓江配」選總統 韓國瑜：「這不是我愛紅娘」

聽到北市議員王鴻薇拱「韓江配」選總統，韓國瑜笑回「這又不是我愛紅娘」、「總統大選隨便亂點很危險」。（林宏聰攝）

友善列印
中時

北市議員王鴻薇力拱韓國瑜選總統，還說可與江啟臣搭檔，韓國瑜31日下午聽到之後笑稱，「這不是我愛紅娘啊，總統大選這樣亂點很危險」；此外，媒體問他對網路好感度屈居第5名的看法，韓國瑜坦然回應會繼續努力，「代表我成長空間很大」，一聽到柯文哲好感度吊車尾，他更開玩笑說，那柯P更要努力了。

韓國瑜31日下午連續與美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏會談後，接受媒體訪問，記者提及北市議員王鴻薇拱他選總統，並與江啟臣組成「韓江配」，韓國瑜直言，這不是我愛紅娘，一天到晚隨便點，張三配李四，總統大選這樣就很危險，他尊重王鴻薇議員的發言，但他現在全心拚高雄市政，「後續大家可以看得到，過了春節之後，高雄市會一片欣欣向榮」。

媒體也提到，日本有記者寫了篇文章，將韓國瑜形容是蔡英文總統最害怕的男人，韓哈哈大笑說，那是日本記者個人的看法，對他來說，誰都不可怕，高雄經濟要是繼續不發展、衝不起來，那才真正可怕。

此外，針對網路好感度調查，韓國瑜表示，目前居於第5名，他會繼續努力，代表他成長空間還很大；記者提醒「柯文哲吊車尾喔」，韓國瑜秒回「那他更要努力了！」

韓國瑜也向好感度第一名的新北市長侯友宜道賀，「侯市長很認真，真的是個漢子，為他高興！」

(中時 )

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