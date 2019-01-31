200名獨老弱勢圍爐今年斷炊 盼各界響應捐助年後圓夢

甘霖基金會已連續6年，為近200名獨居長輩和身心障礙朋友舉辦歲末「圍爐」。（陳淑芬翻攝）

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甘霖基金會已連續6年，為近200名獨居長輩和身心障礙朋友舉辦歲末「圍爐」餐會，今年無奈募款不足而難產。甘霖基金會執行長林錦雪31日表示，原規劃募款經費約10萬元在農曆年前席開20桌，卻因募不到3成，不得已將圍爐延後，加緊籌措經費，呼籲各界響應捐助，盼年後能一圓獨老等弱勢的團圓夢。

林錦雪表示，春節過年全家團圓圍爐是傳統重要習俗，然而，基金會服務的獨居長輩及身心障礙朋友，有的並無家人或早已離散，春節總是孤單寂寞度過，基金會自7年前起連年在歲末辦「圍爐」活動，還召集約80多名志工親自接送服務的獨居長輩和身心障礙朋友，每桌還要安排3名志工協助熱鬧聚餐，讓他們感受家人團圓滋味。

林錦雪指出，今年原規劃在農曆年前席開20桌，募款經費約10萬元，讓近200人圍爐，無奈募款經費不足，遲遲無法舉辦。近期很多長輩紛紛詢問圍爐日期，殷殷期盼，基金會不忍讓獨居長輩等人失望，暫擬延到3月23日辦春季團圓活動，希望在活動前可募到足夠經費。

林錦雪說，每一年圍爐活動都可看到獨居長輩們的喜悅，每次圍爐都可能是他們生命中最後一次圍爐，雖然春節前無法辦成，盼各界能慷慨解囊，年後得以順利舉辦一場團圓活動，滿足獨居長輩及身障朋友們平凡而微小願望。

(中時 )

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