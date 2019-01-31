ClubMed也愛台 達人帶路滑雪度假套裝早鳥優惠最低6折起

2019年01月31日 16:58 工商 姚舜

ClubMedTomamu北海道室內空間運用大膽脫俗的色彩設計。(圖／ClubMed)

ClubMed在大陸的北大壺滑雪度假村，運用鄰近的自然元素打造奇幻氛圍。(圖／ClubMed)

看好台灣每年赴海外滑雪度假的旅客逐年增加，國際知名全包式連鎖度假村品牌ClubMed布，自今（2019)年起加大力道爭取台灣客，並首度與全球市場同步開賣2019-2020年滑雪行程，並全力向台灣客推廣日本Tomamu北海道滑雪度假村、日本Sahoro北海道滑雪度假村、中國北大壺滑雪度假村，以及中國亞布力滑雪度假村等4大亞洲人氣滑雪度假村。

除此，ClubMed亦首次將法國阿爾卑斯山的滑雪度假村納入對台行銷推廣計畫中，期能讓台灣滑雪客有更多不同體驗。

ClubMed並首度針對台灣市場設計推出「達人帶路全包式滑雪度假套裝行程」，由3位不同領域的滑雪達人帶滑雪客赴ClubMed在北海道與大陸的滑雪度假村度假。為鼓勵台灣客養成「計畫旅遊」習慣，且提早預訂較能以超值的價格挑選到日期、機位、房型，所以ClubMed並推出早鳥優惠，7月底前預訂最高可享6折優惠。

以全包式度假立足市場超過60年的ClubMed，目前在全球有超過20座滑雪度假村，其中4座位於亞洲人氣滑雪勝地，分別是日本Tomamu北海道滑雪度假村、日本Sahoro北海道滑雪度假村、中國北大壺滑雪度假村、中國亞布力滑雪度假村。為了提高在滑雪市場市占，ClubMed並以「一年一村」速度於全球拓點展店。

ClubMed針對台灣市場首次推出的達人帶路全包式滑雪度假行程分別是：滑雪玩家法比歐帶路的Tomamu北海道度假村、登山達人阿泰帶路的北海道Sahoro度假村，以及高顏值時尚攝影師余惟推薦的中國北大壺度假村。

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