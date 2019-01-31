七星潭曼波園區藏軍事歷史坑道 花蓮發展觀光一大利器

2019年01月31日 17:01 中時 范振和

花蓮縣四八高戰備坑道寬窄不一，有的僅容一人，有的可容2人併排行走。（范振和攝）

花蓮縣七星潭社區發展協會理事長游煌明（右）向縣府農業處長羅文龍說明戰備坑道的重要性。（范振和攝）

花蓮縣四八高地戰備坑道可帶動七星潭曼波園區整體觀光效益。（范振和攝）

您知道花蓮縣四八高地戰備坑道嗎？縣政府近年來大力開發七星潭曼波園區，赫然發現區內戰備坑道是難得的瑰寶，縣府正與七星潭社區發展協會研商往體驗營發展的可行性。

走進蜿蜒曲折的戰備坑道，有的只容一人通行，有的可併排步行，牆壁不時可見：「砲組弟兄們，平時與戰時一體」「自立自強共創未來」等精神標語。而在機槍射口，牆上還書明「射向」與「任務」；站衛兵的崗哨依然完整挺立；只是野戰壕溝已蔓草叢生。

縣府農業處長羅文龍、農村景觀科長吳明遠昨天下午由七星潭社區發展協會理事長游煌明陪同，會勘四八高地單備坑道。游煌明說，四八高地是花蓮市美崙東方一處因斷層而隆起產生的高地，因高度為海平面48公尺而得名。二次世界大戰末期，日軍為防衛北飛行場，在此挖設地下坑道及野戰壕溝，以防止美軍可能的登陸行動。

史料指出，當時除了重砲兵小隊宿舍，並配置有兩座10吋口徑的防空砲，二次大戰後，國民政府接收台灣，七星潭四八高地坑道仍列為國軍管理的要塞區域。隨著觀光發展，七星潭風景區因擁有美麗的月牙灣景觀，再加上漁村風貌，經各界爭取，國防部便在2013年同意將北段坑道及砲陣地移交縣政府，再委請七星潭社區發展協會管理。

羅文龍表示，這條特有的軍事歷史坑道長約200公尺，縣府於104年度向中央爭取農村再生計畫補助270萬元，修繕內部空間、加強照明，105年度再度爭取272萬元，辦理砲陣地環境整理與擴建景觀平台。為強化曼波園區整體觀光效益，今年度再度向軍方申請鄰接營區土地無償使用面積2公頃，以擴充現有園區。

他說，目前已發包「七星潭社區曼波園區入口意象及設施改善工程」，重新規畫園區景觀動線，過年後施工，另提案爭取農村再生計畫600萬元，將整理原營區環境，一併修建原有壕溝及通道，設法結合在地海洋藝文及呈現軍事戰備歷史，預計今年年底前完工。

花蓮海洋資源在全國屬特色景觀，羅文龍說，縣府致力於結合在地力量發展多角化曼波園區，一旦整建可通往曼波園區的野戰壕溝，社區協會推出新兵訓練、砲兵踢跑操等體驗活動，可望帶動另類觀光風潮。

(中時 )