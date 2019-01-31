抗議Uber 計程車繞行政院要蘇貞昌接地氣

2019年01月31日 16:54 中時 張理國 、 范揚光

不滿交通部處理Uber態度消極影響生計，上千輛計程車慢速繞行行政院，導致周邊交通癱瘓。（范揚光攝）

為抗議政府未落實計程車及Uber分業經營，計程車司機下午繞行政院，要求院長蘇貞昌「接地氣」，解決問題。中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，如果行政院沒有辦法解決問題，下次要前往總統府抗議。

鄭力嘉說，今天有將近3000輛計程車司機自發性的來行政院包圍，最主要是Uber跟租賃車在合作時，有跨業經營計程車業務，從去年uber回歸以後，計程車業者不斷跟政府要求要把分業經營管理好，舉例來說，如果是遊覽車業者可以做市區客運嗎？如果是遊覽車業可以做國道客運嗎？

他表示，相形之下，Uber利用租賃車的漏洞，做計程車業務，造成計程車業者非常憤怒，在去年11月，前交通部長吳宏謀召見計程車業者時，有答應落實分業管理，計程車選擇相信政府，但政府失信於計程車，所以計程車司機表達抗議，希望蘇揆接地氣，儘速解決問題。

鄭力嘉也不滿，交通部一直搞錯重點，計程車要的是自己能賺錢，計程車不是乞丐不需要政府補貼，只要給公平競爭的環境讓計程車好好賺錢。請交通部落實去年11月吳宏謀答應修改「汽車運輸管理規則」的條款，讓計程車及租賃車在自己的業別裡好好經營業務。有要求林佳龍接見，但林佳龍拒絕，至今沒有下文。從uber回歸到現在已經一年多了，加上先前白牌車在經營時，已經四年了，這個政府任期都要結束了，還沒辦法解決紛爭，真的是無能的政府；這次是繞行行政院、下次可能去總統府，如果連蘇揆都沒有辦法解決問題，只好往上再找蔡英文總統。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，就合法派遣業者而言，影響很大，趟數減少約兩、三成，一個沒有申請客運業執照的業者，竟然可以在台灣有這麼大的力量，這點非常不可思議，在合法計程車隊的角度來看，政府不能拿出公權力遏止，合法的業者都不能接受，這是不公平的競爭。

(中時 )