【塔羅牌占卜】過年必看！農曆年偏財運勢如何？

2019年01月31日 17:15 中時電子報 奧斯占卜師

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選擇到這組牌的朋友，可就別想在牌桌上或刮刮樂上進財囉！畢竟奧斯要說這樣的牌組多半代表的是原地及守財的涵義，沒有太大的財運起伏，因此比較沒有偏財運，意外之財的機率也不高，當然有時三五好友聚會或是和親戚小賭怡情是可以的，不過奧斯會說就當作聊聊天、聚聚就好，別太想在牌桌上進財，小賭怡情開開心心就好囉！

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選擇到這組牌的朋友，下周農曆過年的偏財運勢就顯得平淡許多囉！這樣的牌組多半代表沉澱與觀察的涵義，所以奧斯不得不告訴你，下周的農曆過年偏財運勢就比較一般，比較沒有牌桌上獲財的機會。當然也沒關係，農曆過年就當作親朋友聚會敘舊的機會，聊聊去年一整年的話題吧！

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選擇到這組牌的朋友，農曆過年期間的偏財運勢就真的挺不錯的唷！這樣的牌組多半代表的是金錢入帳及豐厚的涵義，所以你們在農曆過年期間的偏財運勢，是真的挺旺的，也有挺多進財的機會上門，只是奧斯老師還是要勸告一下，人家說小賭怡情、大賭傷情，過年期間開開心心就好，可別贏太多錢傷了親朋好友間的感情唷！

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選擇到這組牌的朋友，農曆過年期間的偏財運勢可謂是起起伏伏啊！錢財可說是來來去去，是屬於守不住的財，可能牌桌上或是樂透刮刮樂上贏點錢，轉過頭包紅包就把錢就都包出去了。或是想再上訴，但卻將贏的都輸掉了，雖輸不到本錢，不過倒也沒關係，過年期間總是開心就好，可別過年時還對金錢太在意，顯得傷情許多唷！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時電子報)