誰桃花運最好？十二星座異性緣排行榜公開！

2019年01月31日 17:16 中時電子報 Phoebe Chiu

▍第十二名：摩羯座

摩羯大人整天一副苦瓜臉，哪有異性會喜歡和你談天說地啊！我知道你們也不想這樣，可是就是找不到話題，就是覺得別人都LOW！

▍第十一名：天蠍座

天蠍整天這個不愛理、那個不愛聊的，就畫個小圈圈自己玩。這樣會有異性來搭訕嗎？能不能陽光點？不是每個人都想來害你的，別過得那麼小心翼翼！

▍第十名：處女座

處女寶寶看不慣大多數人，交際圈也小，行為潔癖就算了，思想也潔癖，處女寶寶其實挺招人喜歡的，可是他就是愛拒絕別人！

▍第九名：巨蟹座

巨蟹寶寶對於陌生人還是很靦腆的，不太能夠立刻跟對方混熟，所以交往的剛開始還是會有些尷尬，不熟悉的就沒話題，偏偏巨蟹寶寶又是最念舊的那一個！

▍第八名：牡羊座

羊寶寶每天都玩得忙不過來，根本沒空在意異性、有沒有緣！平時出去也不怎麼打扮，只顧穿得舒服，聚會也只管熱鬧開心，其他什麼都不管！

▍第七名：獅子座

獅子如果不那麼霸氣側漏，我覺得異性緣會更旺一點！動不動就把大男人大女人主義擺出來實在讓人吃不消，雖然你們性格好、品味高吧，但太強勢真的不好做朋友！

▍第六名：金牛座

金牛男比金牛女更有異性緣，主要是金牛男會撩妹，就那種成熟穩重可靠的感覺，妹子們對於這種調調是沒有抵抗力的！金牛女愛笑、愛吃，其實異性緣普遍也不差喔！

▍第五名：雙魚座

雙魚寶寶天生的讓人想接近，看起來就是很善良很好交往的樣子，而且為人也真的是好到沒話說，體貼又溫柔，別說是異性，同性的都喜歡跟雙魚一起玩啊！

▍第四名：天秤座

天秤之所以出眾是靠什麼？對，氣質！往那一站多少人都想過來搭訕，但還自帶距離感，這更燃起廣大群眾的鬥志了，感覺認識一個天秤瞬間提昇自己的地位啊！

▍第三名：雙子座

雙子座外號叫做「追風」，讓人覺得撲朔迷離、分外迷人啊！就是讓人抓不到，才會讓人越想要，而且那一張嘴也是說得人人聽了都歡喜啊！

▍第二名：水瓶座

水瓶光看長相就知道他們的異性緣不會差！再加上大喇喇、不拘小節的性格，和為朋友付出不求回報的高尚情操，更是吸引男女老少前來做朋友！

▍第一名：射手座

射手的異性緣真的好到沒話說，射手男開朗大方還幽默，哪個妹子會不願意跟他玩啊？射手女愛笑、不矯情、還總是替人著想，哪小男孩會不喜歡呢？

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時電子報)