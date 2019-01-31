走春會旺？依出生月份常去這些地方能開運

2019年01月31日 17:16 中時電子報 蕭雅文

1.一、二月

（圖／中時資料照）

農曆正月和二月出生的朋友，2019年可以去森林、戶外賞花、爬山等，多多接觸大自然，可增進整體運勢。

2.三、六、九、十二月

（圖／中時資料照）

出生在這四個月份的朋友，今年要多去宗教信仰的場所拜拜，像是土地公廟等，祈求神明的運勢加持。

3.四、五月

（圖／達志影像）

農曆四、五月份出生的朋友，今年非常適合去南部或是東南亞國家旅遊！不要猶豫了，快快訂票吧！平常宜中午出門，多曬太陽、吸收正能量，對整體運勢相當有幫助。

4.七、八月

（圖／中時資料照）

農曆七、八月份出生的朋友，今年可以出手買黃金，身上盡量穿滿金屬配件，多去百貨公司、珠光寶氣的場所，都可以提升整體運勢喔！

5.十、十一月

（圖／中時資料照）

這兩個月份出生的朋友，今年當個陽光男/女孩吧！多去海邊、溪流玩耍，或者泡湯也行，總之2019年就是「遇水則發」！

※特別注意

湯鎮瑋老師特別提醒，今年西南方、西方、東北方不要動土，「否則太歲當頭坐，動土恐有禍」；另外生肖屬豬、蛇、猴、虎的朋友要去安太歲保平安。

湯鎮瑋 老師

精通風水、八字、姓名、擇日、手面相等

經歷：《命運好好玩節目》、《風水!有關係》專職命理老師、各大企業理財風水開運講師等。

(中時電子報)