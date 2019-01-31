2／4～2／10十二星座運勢解析　本週最旺星座：天蠍、天秤、射手

2019年01月31日 17:16 中時電子報 奧斯占卜師

▍牡羊座

開運顏色:灰色

幸運數字:77

整體運勢★★★

解析:下周牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

▍金牛座

開運顏色:銀色

幸運數字:49

整體運勢★★★★★

解析:下周金牛座的朋友，內外在將調整到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有相將接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情，或許在下周就能看到成功的希望喔，奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一週，要好好把握喔！

▍雙子座

開運顏色:橄欖綠

幸運數字65

整體運勢★★

解析:雙子朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理，這些狀況都讓你在下周忙碌且疲憊許多。奧斯建議下周要適時的放鬆自己，別讓這些事情把你逼得喘不過氣囉！

▍巨蟹座

開運顏色:白色

幸運數字:55

整體運勢★★

解析:下周巨蟹座朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，而且需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法，並且適時的放鬆自己或許能改善許多喔！

▍獅子座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:50

整體運勢★★★

解析:下周獅子的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒朝著正確的方向發展呢？目前的穩定在下週可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下週做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時後要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

▍處女座

開運顏色:橘色

幸運數字:96

整體運勢★★★

解析:許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓處女朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力喔！

▍天秤座

開運顏色:天空藍

幸運數字:41

整體運勢★★★★

解析:下周天秤朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周，唯一美中不足的，下周會太著重在思考層面，導致行動力些許的下降，所以奧斯建議下周想好了就要付諸行動，好讓思路與行動力相輔相成喔！

▍天蠍座

開運顏色:綠色

幸運數字:75

整體運勢★★★★

解析:平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉！另外奧斯要提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別因為一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

▍射手座

開運顏色:褐色

幸運數字:53

整體運勢★★★★★

解析:下周射手朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，將會積極的進行自我成長，是行動力相當高的一周，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍魔羯座

開運顏色:紫色

幸運數字:20

整體運勢★★★★

解析: 下周魔羯朋友則顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因為下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情更加的游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以顯得低調許多，也不易引來側目或閒語，所以要好好把握下周的好運勢囉！

▍水瓶座

開運顏色:黃色

幸運數字:42

整體運勢★★★

解析:水瓶朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒老話一句「量力而為」，會是你下周必須要學習的課題，要好好斟酌可別讓自己累過頭囉！

▍雙魚座

開運顏色:藍色

幸運數字:47

整體運勢★★★

解析:雙魚朋友下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力的想法，也想付諸行動，但卻怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁。奧斯建議在下個禮拜要積極一些，不管是手邊工作或是面對人事物都多提起些熱情，會比較好一些喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時電子報)