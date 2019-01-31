開運選對方位！百合 一杯水讓愛情事業得意

（圖／[email protected]湯鎮瑋老師）

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中時電子報
蕭雅文

1.增加桃花運

如果你是單身的朋友，湯鎮瑋建議可以在家中西北方的位置，放9朵紅色系的桃花或玫瑰，玫瑰要把刺拔除，這樣來的姻緣才會相對平順；如果是有伴的朋友，盼望今年可以步入婚姻或是增進夫妻感情，可以擺放9朵百合花；特別注意的是，如果花謝了要抽掉，直到全部凋零再一次換上9朵盛開的花。春節期間至少連續放置半個月，平時的話以一個週期49天為主。

（圖／網路）

（圖／網路）

（圖／網路）

假設對花粉過敏，可用粉水晶球替代，且隨身攜帶月光石，一樣有促進桃花運的效果。

粉水晶球和月光石。（圖／網路；[email protected]湯鎮瑋老師）

2.增進事業運

想要在工作上有一番成績的朋友，不妨在正西方的位置放黑曜石，可促進事業運，也有防小人的效果，並在辦公室的西方放一杯水，升官運會更強。如果可以，再放一盆開運竹，節節高升的竹子也象徵工作運步步高升！

（圖／網路；達志影像）

（圖／網路）

湯鎮瑋 老師

（圖／[email protected]湯鎮瑋老師）

精通風水、八字、姓名、擇日、手面相等

經歷：《命運好好玩節目》、《風水!有關係》專職命理老師、各大企業理財風水開運講師等。

(中時電子報)

2／4～2／10十二星座運勢解析　… 桃花運來臨！近期會碰到好桃花的…

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