桃花運來臨！近期會碰到好桃花的4星座

2019年01月31日 17:18 中時電子報 邱映慈

▍雙子座

雙子座喜歡長的好看的人，他們看到顏值比較高的，就會注意力全都被對方給吸引過去了。甚至在工作中，雙子座都會暫時的忘記了自己要做的事情，會恨不得直接就去跟對方搭訕。而在近期，雙子座的異性緣就會不錯，會接連遇到幾個讓自己動心的人。

▍獅子座

獅子座在近期會遇到一個比較幽默的人，他們對於一個人的外在條件不是很重視，獅子座覺得性格才是最重要的。跟一個好玩的人在一起，一輩子都不會厭煩。而跟一個長得好看的人在一起，那麼隨著時間推移，對方也會老的。所以看到幽默好玩的人，獅子座會很主動。

▍天秤座

天秤座容易被善良的人打動，他們覺得善良的人是最懂得為別人考慮的。更為關鍵的是，這樣的人很好相處，他們不會拒人於千里之外，只要你主動跟對方講話，那麼對方一定會給予你回應的。

所以天秤座最近的異性緣就是來自於這個善良的人，會讓天秤座開心得天天都跟過年似的。

▍射手座

射手座對有錢的人是最容易產生好感的，因為他們覺得錢能夠給自己帶來舒適安逸的日子，這實在是再好不過了。

而在近期，射手座也會因為自己的陽光爽朗，會有機會得到有錢人的青睞。這正合射手座的心意，兩個人有機會越走越近，甚至成為親密愛人。

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(中時電子報)