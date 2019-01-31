金球獎最佳外語片《芭蕾少女夢》 27歲鮮肉導演更吸睛

電影《芭蕾少女夢》的導演盧卡斯東特長相非常帥氣。（圖／鏡象電影提供）

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中時電子報
／綜合報導

即將上映的電影《芭蕾少女夢》，昨（30）日在舉行兩場口碑試片會，吸引到不少藝人、演員以及知名導演參加，歌手小球映後給予極高評語，覺得原來世界上有好多不一樣的人，感謝為自己奮鬥的每一個人，感謝有這些人，讓我們知道即使我們不一定是為了相同的事情奮戰，但那些痛苦、掙扎仍伴隨我們成長，我們必須為自己做什麼，當然別忘了「愛」。

《芭蕾少女夢》的導演盧卡斯東特。（圖／鏡象電影提供）

《芭蕾少女夢》不僅在2018坎城影展得到四項大獎，同時入圍2019金球獎最佳外語片提名，日前在法國凱薩獎中也入圍了最佳外語片，導演盧卡斯東特以27歲之姿首部作驚豔全球，他日前接受專訪時表示，覺得自己首部作品有這樣成績其實他感到十分榮幸，一直堅持關注關於藝術以及跨性別主題能做出如此完美的成果，特別感謝幕前幕後所有演員和劇組。

《芭蕾少女夢》劇照。（圖／鏡象電影提供）

他也補充在孩童時期，父親想要他學習成為一切所謂「男子漢」的事情，但他卻對一切被認定貼上「男性化」標籤而有所反感，寧願選擇演戲和唱歌跳舞，但這些「女性化」的事情卻被他嘲笑，使他感到自卑後就不再做這些事情。

直到他在報紙上讀到一篇關於「年輕女生」的報導，雖然生理是男性，但堅信自己是個女生，即使生理性別跟她的心理性別不一樣。瞬間對「她」非常仰慕，並且熱切將角色寫入這劇本，覺得她年紀輕卻是一個充滿勇氣的角色，於是《芭蕾少女夢》劇本誕生，並且獲得了2016年坎城「電影基石」（Cinéfondation）的巴黎駐村計畫，同時獲得比利時電影發展基金支持。

導演希望透過這個作品可以看到年輕女子內在的掙扎，冒著身體危險也要成為她想成為女人的勇氣，一位15歲就勇敢選擇做自己的堅毅靈魂，這可是許多人一輩子都辦不到的事情。

(中時電子報)

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