最容易單身的3大星座 2019要加油了！

2019年01月31日 17:17 中時電子報 邱映慈

▍NO3.雙魚座

雙魚性格溫順，對待人生的態度非常被動，對事情特別敏感，雙魚在喜歡的人面前會顯得很孬，而且缺乏大膽表明的勇氣。所以雙魚特別容易陷入暗戀的迴圈，甚至可以說他還會享受這種感覺，默默的把一個人放在心裡，把他當做精神支柱。

而且雙魚對愛情太過敏感，容易想太多，就算對方主動來打招呼，害羞的雙魚也不知道該說什麼。一下怕自己太冷淡讓對方覺得沒興趣，一下又覺得自己太熱情把對方嚇跑。

雙魚的初戀特別難，絕大多數都是以暗戀開始、以暗戀結束。也許是痛過後就明白了，在面對今後的愛情時就會勇敢一些。總之，碰到雙魚就對他好一點、再好一點。

▍NO2.牡羊座

牡羊容易單身是因為他個性太直，而且性格讓人捉摸不透，容易衝動，碰到喜歡自己的他愛理不理，碰到不喜歡自己的，又莫名的興奮，很容易把對方嚇到。同時牡羊又沒有韌性、沒有耐心，經不起挫折也經不起考驗，總是給人三心二意的感覺。

最關鍵的一點是牡羊還少根筋，不喜歡拐彎抹角，容易胡思亂想。對方的態度如果稍微對牡羊冷淡了，牡羊就覺得對方對他沒興趣，就傷心的走了。在走之前他可能還會覺得你莫名其妙，而你完全搞不清楚他是什麼意思，還弄得兩個人都特別尷尬，以後見面都不好意思打招呼了。所以別指望能夠透過暗示來讓牡羊知道你的心思，如果牡羊真的下定決心跟你表白，不要考驗他，善待傻牡羊吧！

▍NO1.摩羯座

摩羯應該是最容易單身的星座了吧，我一直都覺得摩羯更適合單身，他一個人的時候什麼都不是問題，一旦陷入愛情又什麼都要計較，摩羯害怕失控，更害怕未知的恐懼，所以當他摸不清對方，不知道在一起有沒有未來的時候，本能的就會選擇退縮，就會開始覺得還是一個人舒服，沒有這麼多麻煩。

或者你一個無心的舉動可能就會讓摩羯產生懷疑，然後就再也回不去了。他有心結，他需要絕對的忠誠，但他又不會主動告訴你，他需要你主動猜出來並且做到，這沒有任何辦法可言了，只有用你的真心打動他，同時還要建立在現實的基礎上。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時電子報)