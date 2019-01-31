【塔羅牌占卜】選張牌 測你年後的轉職運！

2019年01月31日 17:18 中時電子報 奧斯占卜師

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選擇到這組牌的朋友，要在領到年後轉職可能就沒有這麼順利囉！這樣的牌組多半代表的是休息與觀察的涵義，基本上要找到適合自己的工作就顯得比較有難度囉！大多會是呈現投出許多履歷卻沒獲得回應，又或者都是些不適合自己的工作找上門，奧斯會建議面對轉職這件事情可能要先緩緩，或是自己思考一下究竟什麼樣的工作會比較適合自己，再投這方面的履歷會比較適合唷！另外要是目前的工作還做的上手，建議還是稍稍堅持一下，以免轉職後的工作又更不適合自己，不久後又再次面臨轉職問題唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯要跟你說接下來的轉職狀況就挺順利囉！這樣的牌組多半代表的是物質豐厚及具有發展性的狀況，所以挑選到這組牌的朋友如果年後想換工作，奧斯會建議你可以開始準備投履歷囉！基本上在接下來的求職過程當中都會挺順利的，自己找上門的工作也都會是自己想做的喔！另外奧斯要提醒你，這樣的牌組也有著「長輩貴人」的涵義，因此接下來在求職的過程中，奧斯會建議你多和年紀稍長的長輩聊聊，除了能給你不少工作上的建議外，也有機會為你介紹挺不錯的工作唷！

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選擇到這組牌的朋友，接下來的求職運勢也還挺不錯的唷！這樣的牌組多半代表的是互相合作及學習成長的機會，因此要是目前的你正在考慮轉職的，將有機會找到有發展性與未來性的工作，尤其是在本業類型相關的工作，會更加理想唷！另外要偷偷告訴你，這樣的牌組多半也有金錢入帳的機會，因此接下來所找到的工作，金錢方面也還算不錯唷！畢竟出社會工作，咱們就是為了那薪水啊！不是嗎？因此奧斯會建議你可要多投履歷或針對自己想做的工作類型，多準備一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你的年後轉職就顯得比較不順利囉！這樣的牌組多半代表的是心碎與勞累的涵義，因此在接下來求職狀況就顯得比較不理想囉！可能是丟了一堆履歷卻沒有回應，又或是一堆不適合自己的工作一直找上門，另外奧斯要再次提醒這樣的牌組始終比較不順，因此在接下來若真打算轉職，甚至是找上門的工作機會與面試，都要再花點時間或做點功課，看看這間公司或是工作內容究竟適不適合自己，畢竟這樣的牌組，顯示出就算換了工作，也會很容易選到不適合自己的、或是發展性不佳的公司喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時電子報)