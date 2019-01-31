老翁血糖低又迷路 警溫馨送返家

2019年01月31日 17:13 中時 黃國峰

家住水湳的陳翁外出訪友，不料迷路血糖又降低沒體力，大墩所員警主動載其返家，腳踏車也騎會所寄放，待其家人來領回。（黃國峰翻攝）

台中一名83歲陳姓老翁，日前在文心路上，騎乘自行車搖搖晃晃，執勤的中市警局第四分局大墩派出所員警上前關心，原來他一早從水湳住家外出訪友，不料迷路了而騎到南屯區，疑似又血糖降低導致頭暈體力不支，員警透過警用行動電腦得知他的住處，主動將他護送返家，讓家屬十分感謝警察熱心協助。

家住水湳的83歲陳姓老翁，日前清晨騎著腳踏車出門找朋友聊天，不料騎著騎著一路就到了南屯區，體力也開始不濟，街景也很陌生，正當徬徨無助時，上午7點30分左右，正在擔服勤區查察勤務的大墩所員警賴昆佑，發現老翁騎車搖搖晃晃，非常危險，上前關心，才知陳翁已迷路，而且疑是血糖降低，頭昏昏，體力降低。

還好賴員詢問老翁姓名、年籍資料，陳翁都說得一清二楚，馬上用警用行動電腦查到了他的住處，也請所內同事將他的腳踏車騎回派出所寄放，熱心的賴員，好人做到底，親自開著警車載陳翁回家，腳踏車也聯絡其家人來所內騎回，溫暖體貼的行徑，讓陳翁家人萬分感謝。

大墩派出所長林俊昌呼籲社會大眾，家屬應多關心高齡長者，必要時請老人家配戴記載身分資料的手環或項鍊，才能讓老人家安心享受更長遠的天倫之樂。

(中時 )