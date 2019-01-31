蘭香報歲　魚池鄉農會家政盆花迎新春

魚池鄉「蘭香報歲」盆花及插花研習活動，吸引約200名鄉親熱烈參與。（沈揮勝攝）

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魚池鄉農會「蘭香報歲」，盆花完成擺設廳堂，增添春節氣息。（沈揮勝攝）
研習會現場。（沈揮勝攝）
學習熱絡。（沈揮勝攝）
魚池鄉農會家政班指導與講解。（沈揮勝攝）
盆花完成。（沈揮勝攝）

春節將至，蘭香報歲！魚池鄉農會為迎接新春佳節，邀家政、四健義務指導員及志工、農村高齡鄉親，舉辦《迎春納福．插花研習》活動，4場研習、200人參與，插好花、好過年，溫馨喜氣滿堂！

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文表示，為強化農村農家生產及生活經營能力、引領高齡者改善精神生活，推廣部家政班於23日起，分4梯次在鄉農會頭社分部、東光分部、五城分部及位在魚池住街區的鄉農會本部舉辦上述研習。

推廣部主任葉淑錦、承辦人李玉蓮說，魚池鄉為蘭花之鄉，虎頭蘭與國蘭產量，分占全台8成與9成，鄉公所每年此刻都會在坐落水社村的日月潭文武廟舉辦「蘭鄉報歲」市集；這次農會邀資深插花老師指導學員利用蝴蝶蘭、報歲蘭裝置盆花，名之「蘭香報歲」以為區別。

此活動亦為配合春節，報名費300元由老師指導DIY後，抱回價值約700元的盆栽，做為春節吉祥應景、為廳堂添丰采；成本不足部分則由農會吸收，一方面是推廣，另方面也輔導農村婦女習得更多技能。

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