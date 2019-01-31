陸海關總署：禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品

友善列印
中時

由於蒙古國傳出非洲豬瘟疫情，大陸海關總署網站日前公告，禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品，避免非洲豬瘟病毒傳入大陸境內。

1月15日，蒙古國官方向世界動物衛生組織（OIE）緊急通報，該國境內布爾乾省（Bulgan）等4省近日發生非洲豬瘟疫情。迄今為止，大陸尚未與蒙古國簽署豬、野豬及其產品准入協議。為保護大陸畜牧業安全，防止疫情傳入，根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》等有關法律法規的規定，現公告如下：

一、禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品。

二、禁止寄遞或旅客攜帶來自蒙古國的豬、野豬及其產品入境。一經發現，一律作退回或銷毀處理。

三、進境船舶、航空器、公路車輛和鐵路列車等運輸工具上，如發現有來自蒙古國的豬、野豬及其產品，一律作封存處理，且在我國境內停留或者運行期間，未經海關許可，不得啓封動用。其廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下做無害化處理，不得擅自拋棄。

四、對邊防等部門截獲的非法入境的來自蒙古國的豬、野豬及其產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。

五、凡違反上述規定者，由海關依照《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例有關規定處理。

六、各海關、各級動物疫病預防控制機構及動物衛生監督機構要分別按照《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關規定，密切配合，做好檢疫、防疫和監督工作。

本公告內容自發佈之日起實施。

特此公告。

海關總署農業農村部

2019年1月29日

(中時 )

陸稱將加大智財權保護力度 中日2／1將在北京舉行安全對話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。