陸海關總署：禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品

2019年01月31日 18:45 中時 藍孝威

由於蒙古國傳出非洲豬瘟疫情，大陸海關總署網站日前公告，禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品，避免非洲豬瘟病毒傳入大陸境內。

1月15日，蒙古國官方向世界動物衛生組織（OIE）緊急通報，該國境內布爾乾省（Bulgan）等4省近日發生非洲豬瘟疫情。迄今為止，大陸尚未與蒙古國簽署豬、野豬及其產品准入協議。為保護大陸畜牧業安全，防止疫情傳入，根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》等有關法律法規的規定，現公告如下：

一、禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品。

二、禁止寄遞或旅客攜帶來自蒙古國的豬、野豬及其產品入境。一經發現，一律作退回或銷毀處理。

三、進境船舶、航空器、公路車輛和鐵路列車等運輸工具上，如發現有來自蒙古國的豬、野豬及其產品，一律作封存處理，且在我國境內停留或者運行期間，未經海關許可，不得啓封動用。其廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下做無害化處理，不得擅自拋棄。

四、對邊防等部門截獲的非法入境的來自蒙古國的豬、野豬及其產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。

五、凡違反上述規定者，由海關依照《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例有關規定處理。

六、各海關、各級動物疫病預防控制機構及動物衛生監督機構要分別按照《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關規定，密切配合，做好檢疫、防疫和監督工作。

本公告內容自發佈之日起實施。

特此公告。

海關總署農業農村部

2019年1月29日

(中時 )