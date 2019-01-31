畫筆記錄高雄船業史 退休老師簡天佑開個人展

2019年01月31日 17:12 中時 林宏聰

退休美術老師簡天佑30多年來以畫筆記錄船業遞嬗，當年全台唯二的拆船碼頭都在高雄，工人冒著生命危險施工，如今拆船業沒落，簡天佑畫作幸運保留拆船碼頭情景，為了作畫，他甚至得戴上口罩，忍受切割鋼板揚起的煙塵，毫不退縮。

2月1日起至12日，簡天佑在高市文化中心至真堂一館，以「漂泊的旅程」為題展出，他是屏東女中退休美術老師，曾獲屏東縣美術成就獎，作品《雄姿》、《白壁》更被高雄市立美術館典藏，其中《雄姿》便是描繪小港大林蒲拆船作業。

簡天佑說，30年前高雄拆船業興盛，小港大林蒲、大仁宮2處有全台唯二的拆船碼頭，帶來高汙染、噪音，有時外國送來的船油槽還有餘油，切割鋼板火花四射，不時傳出爆炸意外，所以拆船工人薪水很高，高風險、高報酬。

隨著拆船業沒落，2個拆船碼頭已不復見，簡天佑此次展覽分為「修船」、「拆船」、「前鎮遠洋漁船及旗津貨櫃船」共3個部分，其中拆船業畫作約8幅，幸運將大林蒲拆船碼頭、大仁宮拆船碼頭全部記錄下來。

他表示，船體構造複雜，加上船身浸泡海水形成的鏽蝕痕跡多變，增加畫船的挑戰性，不過作畫環境還是最令人受不了，除了大型機具、車輛來來往往危險之外，港區煙塵對健康也造成影響，他經常得戴上口罩，一筆一畫記錄高雄城市發展軌跡。

1950年生的簡天佑是國立台灣師範大學美術系畢業，熱衷水彩畫、油畫、水墨畫，大學畢業後擔任教職，平時勤於寫生，為台灣水彩畫協會會員，曾任職於屏東縣佳冬國中、明正國中美術教師、屏東女中美術老師。

他1987年作品《小鎮春暉》獲教育部文藝創作獎第3名；1987、1989年參加中華民國水彩畫大展於歷史博物館、台中省立美術館；1989年參加第12屆「全國美展邀請展」於台北國立藝術館；1990至2012年參加歷屆「臺灣水彩畫會聯展」；1995、1997、1998年參加第3至5屆「世界水彩畫大展」。

(中時 )