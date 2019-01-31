台北雙層觀巴2／1起新增圓山飯店及龍山寺站點

臺北市雙層觀光巴士2月1日起推出新的路線。(圖／台北市府)

友善列印
工商

為創造城市旅遊新體驗，提升觀光效益，臺北市雙層觀光巴士將於2月1日起，藍線新增「圓山飯店站」，紅線則新增「捷運龍山寺站」，增加國內外旅客搭乘樂趣，讓旅客用不同的高度賞遊臺北市。

圓山大飯店成立於1952年，由蔣夫人宋美齡女士所創，是全臺第一家五星級飯店，其位於圓山之腰，前臨基隆河、後倚陽明山、東望松山、西眺淡水。十四層宮殿式大樓，襯托富麗堂皇的古典氣氛，傳達東方藝術之美，是臺北市的代表地標之一。圓山大飯店為響應此次新增站點，也同步推出圓山最負盛名的「圓山密道導覽」。預計於每日上午10點10分(搭乘藍線09：40班次)及下午2點10分(搭乘藍線13：40班次)提供兩梯次的免費導覽介紹，讓國內外旅客除了欣賞圓山周邊壯闊的風景外，更能一窺神秘的圓山密道。

萬華龍山寺落成於清乾隆年間，歷史悠久的龍山寺歷經重建，寺廟中的主祀神祇為觀世音菩薩，並供奉註生娘娘、文昌帝君、城隍爺、地藏王菩薩及媽祖等眾多神祇。龍山寺是三進四合院的傳統宮殿建築，為國家二級古蹟，除了是當地民眾的信仰中心，也是名聞海內外的寺廟。周邊鄰近剝皮寮老街及華西街觀光夜市，也是遊客於探訪龍山寺之餘，可順道遊逛的好去處。

農曆春節連續假期期間臺北市雙層觀光巴士春節營運時間調整，除夕當天(2月4日)藍線末班車為13：00，紅線末班為13：10。大年初一(2月5日)從下午13：00恢復正常營運。配合此次新增站點及農曆春節，自大年初一(2月5日)起至大年初五(2月9日)止，凡旅客於車上購買雙層觀光巴士車票，即贈送雙層觀光巴士紙車模型。台北市府歡迎民眾利用春節連續假期，一起呼朋引伴、攜家帶眷搭乘雙層觀光巴士暢遊臺北城。

(工商 )

七星潭曼波園區藏軍事歷史坑道 … 春節廟宇走春去　拜拜金幣、歲錢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。