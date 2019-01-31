大陸人大常委會再審議《外商投資法》草案

2019年01月31日 18:45 中時 藍孝威

據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第八次會議決定，將《外商投資法》草案提請即將於3月5日在京舉行的十三屆全國人大二次會議審議。

繼2018年12月下旬全國人大常委會初次審議該法律草案後，這已經是對外商投資法草案的第二次審議。該法律草案在一個多月的時間裡兩次提請全國人大常委會審議。

大陸對外經貿大學教授崔凡認為，《外商投資法》加緊討論並盡快通過並頒布是推動新一輪對外開放，推動形成全面開放新格局的必要舉措，也將是外商投資體制改革長期實踐的成果，是中國從商品與要素流動型開放向以規則為基礎的制度型開放轉變的基本法律基礎。

相比於一審稿，二審稿更加突出了「依法依規」。草案二審稿規定，外商投資企業依法同等適用國家支持企業發展的各項政策，而一審稿為「除法律、行政法規另有規定外，國家支持企業發展的各項政策同等適用於外商投資企業」，相比之下更加強調了「依法」二字。二審稿還規定，鼓勵和引導外國投資者在特定行業、領域、地區投資，並可以依照法律、行政法規或者國務院的規定給予優惠。

此外，二審稿增加了外商投資併購反壟斷審查的規定。即：外國投資者併購中國境內企業或者以其他方式參與經營者集中的，應當依照《中華人民共和國反壟斷法》的規定接受經營者集中審查。按照憲法關於徵收、徵用的規定，二審稿對涉及外商投資徵收的規定進行了修改完善，規定「國家對外國投資者的投資不實行徵收」。

全國人大常委會法工委有關負責人表示，外商投資法屬於新的外資基礎性法律，有關規範、引導和促進外商投資行為和活動的內容將納入外商投資法。按照統一內外資法律法規的精神，制定外商投資法，需要廢止中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法三部法律——「外資三法」。

從「外資三法」到外商投資法草案，一個重要的變化就是更加強調對外商投資企業的投資促進和保護。崔凡表示，外商投資法將在外資准入階段全面落實國民待遇加負面清單制度，外資准入後原則上政府對內外資實施一視同仁的公平與平等監管。在不久的將來，中國的外資管理模式和開放水平將與國際上開放程度較高的國家全面接軌，實現高水平投資自由化與便利化。

崔凡表示，本次外商投資法草案的三部分內容，包括促進、保護與管理，裡面大量內容不僅是規範外國投資者和外商投資企業行為，更多的是規範政府監管部門的行為。本次立法集中體現了在外商投資領域政府職能轉變「放管服」的要求，在放鬆准入限制的同時進行必要管理，同時提供高質量服務，總的來說是給外商投資企業提供了更為寬鬆的營商環境。

例如，草案中明令禁止行政機關及其工作人員強制轉讓技術的行為。崔凡認為，這有利於減少相關的國際爭議，本次草案實際上取消了外商投資企業設立與變更的商務審批與備案程序，對減少外方關於強制技術轉讓的爭議也會起到積極作用。

崔凡稱，經過四十年的發展，中國原有的外商投資管理體制已經相當複雜，存在大量的法律、法規、規章和規範性文件。通過《外商投資法》這樣一個外商投資領域的基礎性法律，確定外商投資管理體制的基本原則和規範，原有管理體制的各種規定就更容易得到梳理和修改。因此，《外商投資法》的及時頒布是相當必要的。

崔凡預計《外商投資法》通過並頒布之後，其實施日期可能還要等一段時間。在這段時間內，實施條例與外商投資領域的一些規章和規範性文件可能會加緊制定和修改。

(中時 )