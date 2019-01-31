越籍勞工收1萬元報酬 夥同工廠老闆綁母女拍裸照今起訴

樹林強擄人拍裸照案，新北地檢署今依涉犯加重強盜等罪嫌將兩嫌起訴。(本報系資料照)

友善列印
中時

新北市樹林區塑膠工廠老闆丁男，因公司經營不善、虧損嚴重，竟謀和范姓越南籍勞工，闖進熟識的黃姓婦人家中搜刮財物，並以繩索綑綁、水果刀威脅黃婦及黃女供出金融卡密碼，還強拍裸照威脅不得報警，新北地檢署今依涉犯加重強盜等罪嫌將兩嫌起訴。

起訴指出，丁男因公司經營不善、經濟困窘，去年11月便展開搶劫計畫，他先藉機取得黃婦家中鑰匙，並向范姓外勞謊稱，黃婦是他的外遇對象，以1萬元的酬勞指使范男，協助他綁架黃婦，讓她心生恐懼回南部，范男聽聞便一口答應。

1月2日下午3時許，兩人相約在樹林區俊興街上，騎著摩托車抵達黃婦家外的便利商店，利用公共電話打進黃婦家中，確認家中沒人，便戴上口罩以及手套，用鑰匙闖進黃婦家中，在屋內搜刮出綑綁用的繩索，並關閉電源總開關，躲在角落等待黃婦返家。

黃婦一進家門，馬上查覺不對勁，轉身欲離開，丁男和范男馬上撲上前以毛毯壓制黃婦，拿出繩索綑綁拖行至房間，還利用黃婦手機誘騙女兒返家，再以毛巾遮住眼部、口部拖行至房間，丁男掏出水果刀在母女身上磨蹭，逼迫說出金融卡密碼，強拍裸照並威脅母女複誦「我不會報警」多遍，最後兩人在黃婦皮包搜刮出共6500元現金，才肯罷手離去。

黃姓母女歷經近8小時的折磨，一脫困馬上報警，兩嫌到案後坦承因經濟困窘，才決定對黃婦劫財；另因范男先前曾因公共危險案件遭判刑2月，並在2018年11月以易科罰金服刑完畢，為累犯，檢方依法加重其刑。

(中時 )

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