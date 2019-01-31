調查局偵破九合一選舉假訊息案

調查局。(本報系資料照)

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去年九合一選舉中，網路流傳一則屬名「蔡英文主席」的消息，指「應禮讓韓國瑜當選市長」，調查局偵查發現，竟是前高雄市政府警察局三民二分局退休劉姓副分局長的PO文，此外，另名朱姓男子涉嫌於Facebook「韓國瑜後援會」發表恐嚇民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立法委員的圖文，2案函送高雄地檢署偵辦中。

調查局調查發現，前高雄市政府警察局三民二分局退休之劉姓副分局長於去年10月間，於Line上約263名成員的群組轉貼以「民主進步黨中央黨部」主席蔡英文名義、秘書長洪耀福決行的偽變造函文，內容稱「…並要求黨員與支持者避免使國民黨籍高雄市市長候選人韓國瑜選後轉而參選總統，影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長…」，企圖誤導選民投票意向。調查局經在1月2日約談劉嫌到案說明，他供稱係因有趣而轉貼分享，然無法交待偽變造函文出處。

調查局同時發現，待業中朱姓男子於去年10月間，因不滿民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委的選舉言論，就以他個人帳號在Facebook「韓國瑜後援會」中發表恐嚇圖文，並對這些人士照片加註「毒氣室」、「切腹」、「電椅」…等處刑文字，1月15日調查局約談朱嫌到案說明，他對這些恐嚇所為坦承不諱。

調查局指出，去年12月26日成立「影響國安選舉假訊息處理小組」，統合偵處能量，嚴辦企圖以假訊息干擾國安及選舉情事案件，民眾如果要發布、轉貼、參考其他消息等方式，應先行查證內容真實性，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )

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