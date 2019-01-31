春節連假遊「東后豐」鐵馬道 租單車憑花博票打8折

「東后豐」鐵馬道5家租車業者引進智慧型車款，隨車配附感應器，透過雲端管理系統就能及時掌握車輛狀況，目前共有25輛提供遊客租用。（王文吉攝）

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「東后豐」鐵馬道26家租車業者送出新春大紅包，連假期間出示花博門票即可享有租車8折優惠，另有5家租車業者引進「智慧車聯網」電動助力車。（王文吉攝）
大台中腳踏車休閒協會結合QRcode，手機一掃就能導覽「東后豐」鐵馬道14處必遊景點。（王文吉攝）
「東后豐」鐵馬道5家租車業者升級「智慧車聯網」電動助力車，目前總計採購25輛提供遊客租用。（王文吉攝）

迎接新春連假商機，「東后豐」鐵馬道26家租車業者送出新春大紅包，連假期間出示花博門票即可享有租車8折優惠。另有5家租車業者升級「智慧車聯網」電動助力車，透過隨車配附的感應器，由雲端管理系統，就能及時掌握車輛狀況，適時提供道路救援等服務。

大台中腳踏車休閒協會昨在石岡旅客服務中心舉辦「春節遊花博、心騎東后豐鐵馬道」記者會，現場公布14處必遊景點，手機掃描QRcode即可數位導覽，還有26家業者宣布春節優惠，其中洋基、張家班、奇典、騎士及后豐讚等提供「智慧車聯網」電動助力車試乘體驗。

理事長蘇子宏表示，春節期間一向是「東后豐」鐵馬道的旅遊旺季，為支持花博鼓勵低碳觀光理念，租車出示花博門票，即享8折優惠，隨機再送神秘來店禮。為提供旅客更好的騎車體驗，當地租車業者率先導入25輛智慧車型。

車商代表李威勳表示，該車款去年9月研發成功，搭載遠傳電信NB-loT，結合智慧感應器，透過雲端管理系統，可掌握位置、傾斜角度、超速等車輛異常情形，即時啟動道路救援服務，首波在「東后豐」鐵馬道試營運，未來計畫預計投放旗津、小琉球、鹿港等地。

東豐自行車綠廊全長12公里，為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，沿途風光明媚、景色宜人。后豐鐵馬道北鄰花博后里馬場園區，避開接駁車人潮，輕裝騎乘，遊逛花博百年馬場，既舒服又愜意。往南行，包括舊山線9號隧道及花樑鋼橋都是懷舊又知性的體驗。

(中時 )

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