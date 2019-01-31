《時來運轉》運彩報報 - 快艇頻開小分 關鍵因子大公開

2019年01月31日 17:28 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

喜歡運彩大小玩法的朋友是否有注意到快艇一月份的『小分』表現呢？根據統計快艇從2019年開始到現在的15場比賽之中，其大小玩法一共開出了13次小分，小分佔比高達八成！快艇本季場均得分114.1分西區第4、場均失分113.5分一樣西區第4，『重攻輕守』可以說是他們一直以來的的寫照，究竟是甚麼原因讓快艇最近的比賽頻頻開出小分賽果呢？下面列出三項關鍵因素供大家參考。

首先，快艇雙星之一丹尼洛‧賈里納里(Danilo Gallinari)因傷缺陣大大影響球隊的進攻火力，來自義大利的30歲球星賈里納里本季場均可以為快艇貢獻19.0分，是他至今十年生涯之中表現第二好的球季，比起上一季平均15.3分相比更受快艇倚賴，可惜的是他在1月中開始飽受下背痙攣之苦無法出戰，快艇餘將難以補足他得分上的缺口。

再來是受到重用的防守悍將派崔克‧比佛利(Patrick Beverley)，NBA之中用防守在聯盟立足的球員並不算多，比佛利絕對是箇中代表人物，教練團讓他從12月平均上場24.0分鐘提升到了1月份的30.9分鐘，他侵略式的強悍防守往往讓對方王牌得分手頭痛不已，增加比佛利在場上的時間是快艇隊的小分因子之一。

最後是命中率下滑，快艇在聯盟以神準著稱，本季的出手命中率、三分命中率以及罰球命中率三項數據在聯盟名列前茅，12月更是達到超高水平(出手命中率47.7%聯盟第4、三分命中率39.4%排名第2、罰球命中率80.8%第6)，可惜的是1月份三項數據同時下滑，出手命中率46.1%降至聯盟第15名、三分命中率37.1落到第10名、罰球命中率76.5%變成第19名，各項命中率無法維持高檔大大的影響快艇的得分。

以上就是快艇一月份不斷開出小分的原因，建議各位玩家鎖定這幾項關鍵因素並持續觀察，近期內若是沒有太大變化可以持續追『小』！

(中時電子報)