新北師生揮毫 快閃贈春聯

2019年01月31日 17:38 中時 葉書宏

新北市政府教育局今（31）日，在板橋車站B1廣場舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（31）日，在板橋車站B1廣場舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動，教育局黃靜怡副局長與校長及師生一同齊筆揮毫，邀請民眾一同賀新春，讓春聯跟著旅客的腳步一起「2019豬福滿滿，諸事大吉好運來」。

教育局表示，新北市落實書法教學，傳承並涵養學生欣賞文字藝術美感，今年公私立國小舞文弄墨好品德師生書法比賽，初賽至3月20日收件報名截止，並將於5月15日舉行決賽及頒獎典禮，歡迎師生一同報名參加。

參與快閃活動的5所107學年度書法教學特色學校，其中板橋區莒光國小為本市書法教育資源中心也是書法特色學校，教師研發「永字八法操」，結合書法習寫與運動強身，促進學生身心氣神合一學習。

學生吳松鴻則曾榮獲全國學生美術比賽繪畫組高年級第一名，但五年級時曾因課業壓力當過書法逃兵，面對挫折後，將書法融入生活中，創造出亮眼成績；新莊區昌平國小洪品儀和詹捷安為六年級學生，從四年級開始參加學校書法培訓隊，由全國寫字冠軍的林明享老師指導，在107學年度參加新莊區國語文競賽分獲第一名及第二名。

新莊區榮富國小為百班都會學校，今日參與活動的學生葉霈晴及朱梓瑜皆於本市107學年度西區學生美展書法類獲得「佳作」、新北市書法學會國中小書法比賽「入選」及「佳作」之優異成績。

淡水區天生國小103年成立書法教室，運用書法創意教學提升學生創意力更散播到社區。而學生安振宇曾獲得107學年度北區美術比賽市賽佳作及107年一信書法比賽佳作，今日參與活動後，認為自己需要多下功夫，才能往書法家之路邁進；板橋區溪洲國小自民國90年成立學生書法社後於105年榮獲教育部教學卓越獎銀質獎的佳績。學生許巧韻及江品赫自二年級開始學習書法，每天辛勤練習，分別曾獲106學年度學生美展市賽中年級書法組第1名及第3名之佳績。

教育局107學年度補助21所學校（97班）開設「書法教學實驗班（含軟硬筆）」及30校辦理「樂玩書法在新北」社團，每年亦辦理4場書法專業師資培訓研習，結合藝術課程及書法情境營造，讓結訓的老師能互相交流；另寒暑假4場學生書法學習營隊，將書法藝術結合於營隊課程中，讓學生從趣味中看見書法之美，在書法中陶冶性情。

(中時 )