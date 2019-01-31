觀光局最新統計出爐！來台旅客1106萬人創新高

交通部觀光局最新統計數據今出爐，去年全年來台國際旅客共1106萬人次，創下歷史新高。（報系資料照）

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交通部觀光局最新統計數據今出爐，去年全年來台國際旅客共1106萬人次，創下歷史新高。其中陸客人次約269萬人次，較2016年減少80萬人次，而去年東南亞旅客約243萬人次，則剛好增加80萬人次。然而，雖然來台旅客看似剛好補齊，但東南亞國家的消費力較低，是來台國際旅客七市場中倒數第二，僅約陸客一半而已。

根據觀光局的統計資料顯示，去年來台國際旅客共1106萬人次，港澳約165萬、大陸約269萬、日本約196萬、韓國約101萬、東南亞約243萬。觀光局統計指出，去年陸客來台「觀光」約204萬人次，勉強保住200萬大關。

資料顯示，2016年來台國際旅客共1069萬人次，大陸約351萬、日本約189萬、韓國約88萬、東南亞約163萬。與2016年相比，陸客減少約80萬人次、東南亞客增加約80萬人次，恰好補齊。

觀光局指出，去年來台旅客人次創下歷史新高，今年目標則期望可突破1150萬人次。此外，雖然陸客團減少，但自由行人次仍穩定成長，前年大陸自由行旅客也首度超越團客人次，達105萬人次。

然而，雖然表面數字漂亮，但旅客來源不同，消費力也大有改變。根據相關統計顯示，日本旅客每人每日花費214.05美元、韓國194.58美元、大陸旅客是184.38美元，東南亞國家每人每日僅花費152.25美元，是來台國際旅客七個市場中倒數第二。

而購物費部分，大陸旅客每人每日是83.08美元、韓國是46.29美元，東南亞國家則僅42.43美元，等於陸客與新南向旅客購物消費力足足相差一半之多。

(中時 )

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