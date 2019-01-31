迎豬年! 中市警方犯罪宣導 說唱逗趣民眾喊讚

台中市警察局結合天津路年貨大街活動，31日在北區天津路與梅川西路口舉辦「迎春納福、豬事呈祥」犯罪預防宣導活動，警犬與員警首度大秀才藝，吸位民眾參觀，讓年前犯罪宣導活動達到效益。（張妍溱翻攝）

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台中市警方「加強重要節日安全維護工作」從1月28日至2月11日止，警察局結合天津路年貨大街活動，於31日在北區天津路與梅川西路口舉辦「迎春納福、豬事呈祥」犯罪預防宣導活動，警犬與員警首度大秀才藝，吸引近500位民眾參觀，讓犯罪宣導活動達到效益。

活動現場舞台，警犬展現訓練成果，讓台下民眾鼓掌叫好，為擺脫民眾對警方刻板印象，員警們嶄露頭角上台高唱犯罪宣導歌曲、表演薩克斯風，創意逗趣、相當吸睛；警方同時融入各項犯罪宣導資訊，讓民眾參與了解，喚起民眾防範犯罪的警覺性。

舞台旁攤位設計遊戲闖關活動，民眾只要手機上網瀏覽警察局臉書，按讚或分享活動訊息，立即獲得「迎春納福豬事呈祥」精美限量平安福袋，有年節喜慶氣氛，重要防搶、防竊、防詐騙貼心警語的紅包袋、春聯及紙桌曆，警方傳遞「幸福平安」訊息給民眾滿滿溫馨。

警察局長楊源明說，農曆年節將屆，將警察「維護治安」、「犯罪預防」及「為民服務」精神，以音樂及生動活潑的表演呈現，運用犯罪預防宣導互動攤位，拉近警民關係，展現警察親民形象，也讓社會更安定、更祥和。

更重要是希望透過傳達各類犯罪預防觀念及交通安全之宣導活動，將治安及交安理念，深化民心，減少危害，以確保民眾生命、財產的安全，讓民眾平安、幸福地歡度春節假期。

(中時 )

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