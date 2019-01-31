《時來運轉》運彩報報 - 島人無懼閃電 火焰焚噬首都

2019年01月31日 17:42 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週六(2/2) 08:00大都會分區榜首紐約島人將在主場迎戰大西洋分區龍頭坦帕灣閃電，聯盟進攻最佳的閃電正面遭遇防守最強的島人，誰能在這次對決勝出?同一時段西部聯盟龍頭卡加利火焰將作客華盛頓首都，本季崛起的後浪火焰能否推翻前浪衛冕軍首都呢?

紐約島人本季強勢的戰績歸功於優異的團隊防守，門將萊納(Robin Lehner)本季救球率9成31及場均被進球2.02球都是聯盟最佳，搭配後衛博丘克(Johnny Boychuk)、佩列赫(Adam Pelech)在防守端卓越的表現，不僅讓島人隊的防守效率穩居聯盟第一，球隊排名也攀升至大都會分區榜首。

坦帕灣閃電本季場均進球數4.0球與Power Play進球率29.5%都傲視聯盟，此役面對島人猶如銅牆鐵壁的防守，對於閃電將是一大考驗。攤開島人防守數據，主場的防守表現更為強勢，場均被進球數是2.2球；對上進攻效率前10名的隊伍時，場均被進球數更僅有2.0球，顯見遭遇強隊時更能激發島人的潛能。兩隊本季在島人主場交手過一次，閃電全場39次射門有38球被島人門將擋下，終場閃電以1:5大敗予島人。此役看好島人能維持近期的防守動能，再次壓制火力凶猛的閃電，推薦投注「不讓分主勝」。

首都隊先發鋒線奧維琴根(Alexander Ovechkin)、巴克斯特羅姆(Nicklas Backstrom)、奧西(T. J. Oshie)年齡都超過30歲，奧維琴根本賽季目前仍是全勤出賽，巴克斯特羅姆及奧西也各只缺陣一場賽事。主將體能遇到撞牆期的首都，在明星賽前陷入低潮，近10場賽事僅繳出3勝5敗2和的成績，也讓出分區榜首的位置。所幸首都在明星週期間有8天的休兵日調整體能狀態，相信經驗成熟的首都會漸漸找回贏球的感覺。

火焰本季主客場的表現也都相當出色，近兩季與首都交手的3場賽事，還未嚐過敗果(2勝1和)。首都的頭號球星奧維琴根將在此戰被聯盟禁賽(因私人因素退出明星賽)，少了奧維琴根活絡攻勢，對近況不佳的首都無疑是雪上加霜。估計兵強馬壯且擁有對戰優勢的火焰能在主將缺陣的首都主場偷走勝利，推薦投注「不讓分客勝」。

(中時電子報)