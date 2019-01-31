黎明幼兒園長自刺陳情 府：中市府願就該案溝通

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黎明幼兒園長林金連今天赴總統府陳情時以筆自刺手臂，總統府表示，府方已主動致電台中市政府請給予林協助，市府也善意回復，願與林面對面溝通，內政部次長花敬群也承諾，將安排與團體會見，討論法制面等相關議題。

日前騎車衝撞台中市長林佳龍座車的黎明幼兒園園長林金連，今天上午到總統府就台中市土地重劃案件進行陳情，並以鉛筆自刺手臂，拒絕送醫。

總統府今天就該案的處理說明表示，總統府副秘書長劉建忻自中午後，即主動致電本案權責機關台中市政府副市長，中間亦多次反覆聯繫溝通，除了解目前案件處理情形，也請市府就所轄本案與陳情的林金連園長多予協助。

府方表示，台中市政府方面也善意回復，目前本案仍在訴訟程序中，主管的地政局願意就本案與陳情人林園長面對面溝通，並提供林園長必要的協調與協助。

部分團體提出的法制面訴求，劉建忻也主動致電內政部次長花敬群，花也承諾，將安排與團體會見，就相關議題進行討論。

截至目前為止，林金連陳情已超過6小時，過程中情緒劇烈起伏，並長時間拒絕飲水進食，府方與醫護人員全程陪伴，密切關心林園長健康狀況。先前陪同林金連前來的楊友仁教授，也在多方勸阻林園長與隨行團體成員無效後，於下午3點左右離去。

(工商 )

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